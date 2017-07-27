Herkesin sempati duyduğu bir takım haline geleceğiz

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, herkesin sempati duyduğu bir takım haline geleceklerini söyledi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Türkiye'de başarıya endeksli bir futbol kültürünün olduğunu vurguladı.



Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Malatya ekibinin teknik direktörü Sağlam, kendilerinin gençleri ön plana çıkarıp, güzel futbol oynamayı hedeflediklerini aktardı.



Futbolun güzelliklerini hatırlatacaklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Her şeyden önce bu işin düzgün yapılabildiğini ve düzgün yapılırken de başarılı olunabileceğini göstermek istiyoruz. Birbirimize saygıyı üst seviyede göstermeye, fair play'in tüm inceliklerini sahada uygulamaya çalışacağız. Futbolun farklı güzelliklerinin olduğunu izleyicilere hatırlatmaya çalışacağız." diye konuştu.



Sağlam, örnek bir takım olurken seyircinin de buna uyması gerektiğine değinerek, "Futbol bir bütün. Biz seyircimizle futbolun güzelliklerini ortaya koymalıyız. Herkesin sempati duyduğu bir takım haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.



SKOR ODAKLI BİR ANLAYIŞA BÜRÜNDÜK



Ertuğrul Sağlam, futbolda görülmesi, ön plana çıkarılması gereken noktalar ve değerler olduğuna dikkati çekti.



Kulüplerin sıralamadaki yeri ile o takımın başkanı ve antrenörünün başarılı veya başarısız olduğunun belirlendiğini kaydeden Sağlam, "Biz başarı veya başarısızlığın arkasındaki değerleri kaçırıyoruz. Sonuç odaklı, skor odaklı bir anlayışa büründük. Futbolun ve sporun güzelliklerini kaçırdık. Biz, Yeni Malatyaspor olarak bunu yapmayacağız. Futbolun farklı güzelliklerini de ön plana çıkarmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.