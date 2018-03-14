Herkesin Dilinde Olan Çiftlik Bank Nedir ?

Son günlerde ismi dolandırıcılık ve saadet zinciri olarak anılan Çiftlik Bank nedir ? Çiftlik Bank ile binlerce insan nasıl dolandırıldı ?

Son günlerde gündemden düşmeyen Çiftlik Bank, birçok kişi tarafından internette en çok araştırılan konu oldu ve akıllara Çiftlik Bank nedir sorusunu getirmeye başladı. Peki adı dolandırıcılık ve saadet zinciri ile aynı cümlede anılan Çiftlik Bank nedir ?

Çiftlik Bank Nedir ?

Çiftlik Bank her ne kadar adında ‘Bank’ kelimesini bulundursada aslında sadece bir uygulama. Sitesindeki bilgilere göre siz bu uygulama ile inek, keçi, tavuk alıyor ve bunları beslemek için yem elde edip o yemleri deponuzda saklıyorsunuz. Sonra yatırdığınızın en az 2.2 katını 1 yılda kazanmış oluyorsunuz. Bu sırada da Çiftlik Bank şirketi sizden gelen paralar sayesinde gerçek yatırım yapıyor. Bu yatırımlar çiftlik, tesis, büyük baş hayvan vb. Üstelik biriken paralarınız ile bu Çiftlik Bank’ın çeşitli bayilerinden, yine kendi çiftliklerinden gelen peynir, sucuk gibi ürünleri satın alabiliyorsunuz. Bununla da bitmiyor, başlarda uygulanan ancak sonradan ara verilen sisteme göre arkadaşlarınızı getirdikçe fazladan para da kazanıyorsunuz.

İsminde ‘Bank’ Olduğu İçin Yaptırım Yapılmıştı.

Çiftlikbank'a ilk yaptırım Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelmiş ve Bakanlık, adında "banka" geçmesi nedeniyle şirketin reklamlarını 3 ay süreyle durdurma kararı almıştı.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama şöyleydi: "Bakanlığımızın başlatmış olduğu incelemeler; gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse Bakanlığımız müfettişlerinin piramit satış yönüyle başlattıkları yerinde denetimleri ile devam etmektedir. ÇİFTLİKBANK, ifadesinin Bankacılık Kanunu’nun 150'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Gerekli izinler alınmadan Banka ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması yasaktır.



Tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulu’muz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir"

Çiftlik Bank Üyeleri Mağdur

Uzun zamandan beri gündemde olan Çiftlik Bank alacaklıları ise şirketin Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan tesislerini kamyonlarla basarak tepkilerini gösterdi. Alacaklılar mağdur olduklarını ve dolandırıldıklarını söyleyerek, tesislerdeki hayvanları kamyonlara yüklemek istedi.

SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

Üyelikler Durdu

SPK incelemesi devam eden şirket 09.01.2018 tarihi itibariyle üyelik alımını durdurduğunu ilan etti. Kararın gerekçesi ise saadet zinciri, ponzi gibi iddialar. Açıklamada "Çiftlik bank oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği gibi Ponzi Sistem veya Saadet Zinciri olmadığını ispat etmek üzere sisteme yeni üyelik alımıaskıya alınmıştır' denildi.