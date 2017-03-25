Herkes Türkiye'den uzanacak yardım elini bekliyor

Türk Kızılayı yetkilileri, Somali'nin başkenti Mogadişu kırsalında kurulan kamplarda incelemelerde bulundu.

Somali'nin orta ve güney kesimlerinde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle halk, başkent Mogadişu'nın kırsalındaki kurulan kamplara akın ederek zor şartlar altında yaşamlarını sürüdürüyor.



SOMALİ KURAKLIĞIN PENÇESİNDE



Türk Kızılayı yetkilileri, kampın bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kızılay ekibine, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar (ortada) da eşlik etti.