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25 Mart 2017 23:14 | Son Güncelleme: 25 Mart 2017 23:27

Herkes Türkiye'den uzanacak yardım elini bekliyor

Türk Kızılayı yetkilileri, Somali'nin başkenti Mogadişu kırsalında kurulan kamplarda incelemelerde bulundu.

Herkes Türkiye'den uzanacak yardım elini bekliyor

Somali'nin orta ve güney kesimlerinde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle halk, başkent Mogadişu'nın kırsalındaki kurulan kamplara akın ederek zor şartlar altında yaşamlarını sürüdürüyor.

SOMALİ KURAKLIĞIN PENÇESİNDE

Türk Kızılayı yetkilileri, kampın bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kızılay ekibine, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar (ortada) da eşlik etti.

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