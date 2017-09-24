Herakles lahdi Antalya Müzesi'nde sergilenecek
İsviçre'den Türkiye'ye getirilen Herakles lahdi Antalya Müzesi'nde ziyarete açılacak.
Ziyarete açılacak lahid, kırmızı bir örtüyle kapatıldı ve etrafı gül yapraklarıyla süslendi.
Ziyarete açılacak lahid, kırmızı bir örtüyle kapatıldı ve etrafı gül yapraklarıyla süslendi.
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