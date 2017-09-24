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24 Eylül 2017 12:09 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2017 12:12

Herakles lahdi Antalya Müzesi'nde sergilenecek

İsviçre'den Türkiye'ye getirilen Herakles lahdi Antalya Müzesi'nde ziyarete açılacak.

Herakles lahdi Antalya Müzesi'nde sergilenecek

Ziyarete açılacak lahid, kırmızı bir örtüyle kapatıldı ve etrafı gül yapraklarıyla süslendi.

Etiketler: herakles lahdiisviçre


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