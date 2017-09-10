Herakles Lahdi 13 Eylül'de Türkiye'de

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi'nin İsviçre'den Türkiye'ye 13 Eylül'de getirileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi Bakanlık yetkilileri tarafından Cenevre'de teslim alındı.



Lahit, Türk Hava Yollarının sponsorluğunda 13 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de Türkiye'ye getirilecek.



Cenevre Üniversitesinde sergilenen Herakles Lahdi, 6 Eylül'de paketlenerek gümrük alanına nakledildi. Cenevre'deki resmi tatil nedeniyle iki gün gümrük deposunda bekletilen lahdin, kargo paketleme ve mühürleme işlemleri Cenevre Başkonsolosluğunca tamamlandı.



Lahit, Zürih'e götürülmek üzere güvenli bölge olan gümrük alanında bekletiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de nakil işlemleri için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Nakli gerçekleştirecek firmayı belirleyen Bakanlık yetkilileri, imzalanacak sözleşmenin ardından lahdi en yakın kargo uçuş tarihi olan 13 Eylül'de Zürih'ten Türkiye'ye getirecek.



Tarihi mirasın kaçırılma öyküsü



Roma dönemine ait Herakles Lahdi'ne 2010'da Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililerin envanter kontrolü sırasında el konulmuştu.



Cenevre Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ortak çalışma sonucu milattan önce 2'nci yüzyıla ait lahdin Antalya'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sırasında bulunduğu ve yurt dışına çıkarıldığı saptanmıştı.



Bu gelişmelerin ardından Cenevre Başsavcılığı, 2015'te lahdin iadesine kara vermiş ve karar, 2 Mayıs 2016'da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onaylanmıştı.



İade kararına İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itiraz edilirken, Bakanlığın girişimleri sonucunda bu itirazın geri çekilmesi ve iade kararının kesinleşmesi sağlanmıştı.



Yaklaşık 50 yıl sonra ait olduğu topraklara dönecek Herakles Lahdi, Türkiye'ye getirilişinin ardından Antalya Müzesi Müdürlüğüne teslim edilecek ve burada sergilenmeye başlanacak.





