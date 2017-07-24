Her zaman Türkiye'nin yanındayız

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Türkiye'yi zayıflatacak kim olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun fark etmez, bu terör örgütlerinin hepsiyle mücadelede Azerbaycan Türkiye'nin yanındadır." dedi.

Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Nevşehir'e bulunan Ganire Paşayeva, Uçhisar Belediyesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı mücadelede Azerbaycan devletinin hassas davrandığını bildirdi.



Paşayeva, ülkesinin geçmişten beri ortaya net bir tavır koyduğunu ve Türkiye aleyhine yapılacak her türlü faaliyetin karşısında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Azerbaycan’da, Türkiye devleti, Türk milleti ve buradaki insanımızın aleyhine hiçbir faaliyet olamaz. Bunu yapmak isteyenlere izin verilmez." diye konuştu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, "Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür" sözünü hatırlatan Paşayeva, Türkiye'yi zayıflatma amacı güden terör örgütleri ve destekçilerinin Azerbaycan devletini karşılarında bulacaklarını vurguladı.



Paşayeva, Türkiye'nin zayıflamasının kendilerine de zarar vereceğine işaret ederek, "Azerbaycan güçlenirse Türkiye'nin gücüdür. Azerbaycan zayıflarsa Güney Kafkasya'da Türkiye'nin gücü zayıflamış olur. Türkiye'yi zayıflatacak kim olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun fark etmez, bu terör örgütlerinin hepsiyle mücadelede Azerbaycan Türkiye'nin yanındadır. Azerbaycan, tüm uluslararası platformlarda Türkiye ile beraber bu çalışmaları yürütür. Türkiye'ye karşı yapılmış terör faaliyetini Azerbaycan'a karşı da yapılmış gibi biliyoruz, hissediyoruz." ifadesini kullandı.



Azerbaycan devletinin özgürlüğünü tekrar kazandıktan bugüne kadar hiçbir zaman Türkiye aleyhine küçücük bir faaliyete de izin vermediğine değinen Paşayeva, şunları kaydetti:



"Bundan sonra da hiçbir zaman izin vermez. Halkımızın da ister 15 Temmuz ister PKK terör örgütü ister diğer terör örgütleriyle mücadeledeki tavrı ortadadır. Türkiye’ye zarar veren bize zarar verir. Türkiye'ye düşman olan bizim dostumuz olamaz. Türkiye'ye bu vatan devletine düşman bizim düşmanımızdır, dost bizim dostumuzdur. Birbirimizi daha çok sahiplenmenin zamandır. Azerbaycan bugün olduğu gibi dün de bugün de yarın da her zaman terör ile mücadelede Türkiyemizin yanındadır. O yüzden siz Türkiye'den bu konuda ne kadar hassassanız bilin ki biz de sizin kadar hassasız."