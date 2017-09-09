Emre Mor: Her zaman La Liga'da oynamayı istedim

Milli futbolcu Emre Mor, "Her zaman La Liga'da oynamayı istedim çünkü stilime en uygun futbol, burada oynanıyor." dedi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi Emre Mor için tanıtım töreni düzenledi.



Balaidos Stadı'nda düzenlenen etkinlikte gazetecilerin karşısına çıkan Emre, "Her zaman La Liga'da oynamayı istedim çünkü stilime en uygun futbol, burada oynanıyor. Celta'nın, futbolcu olarak kendimi geliştirebileceğim en iyi kulüp olduğunu düşünüyorum." dedi.



Celta Vigo'nun birçok maçını izlediğini ve özellikle büyük takımlara zor anlar yaşatan bir kulüp olduğunu kaydeden Emre, forvetin sağında veya ortasında oynamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.



"HEDEF EN ÜST SIRA"



Yeni takımındaki hedeflerinden bahseden 20 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak iyi futbol oynamak ve şampiyon olmasak da ligi en üst noktada tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.



"Celtalı taraftarların senden beklentileri çok fazla. Bu durum, üzerinde baskı kuruyor mu" sorusuna ise Türk futbolcu, "Futbolda baskı her zaman vardır. Özellikle taraftar baskısı, benim için ekstra motivasyon sağlar." cevabını verdi.



"OYNAMAK İSTİYORUM"



Milli futbolcu, La Liga'nın 3. haftasında sahalarında Alaves ile oynayacakları maçta forma giymek istediğin belirterek, "Oynamak için hazırım. Yüzde 100 performansıma ulaşamadım ama teknik direktörümüz isterse oynarım. İlk 11'de başlamasam bile maçın son 20 dakikasında görev alabilirim." değerlendirmesinde bulundu.



Basın toplantısının ardından "21" numaralı formasıyla sahaya inen Emre Mor'a, Celta Vigolu taraftarlar büyük ilgili gösterdi. Topla sahada yaptığı küçük gösteriyle ve sempatik tavırlarıyla taraftarlardan alkış alan milli futbolcu, imzaladığı topları taraftarlara dağıttı.



"EMRE'Yİ GEÇEN SEZONDAN BERİ KADROMUZA KATMAK İSTİYORDUK"



Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minambres ise Emre Mor'un takımın en genç futbolcusu olduğunu ve kendisinden çok şey beklediklerini vurgulayarak, "Emre'yi geçen sezondan beri kadromuza katmak istiyorduk. Borussia Dortmund ile sürekli görüşmeler yaptık ve kısmet şimdi oldu. Onu kadromuzda görmekten çok memnunuz." ifadelerini kullandı.