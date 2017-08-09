Her zaman hedef şampiyonluk

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Çubukçu, "Trabzonspor'un hedefi sadece 50. yılında değil, her zaman şampiyonluktur." dedi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzonspor'un her sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıktığını, 50. kuruluş yıl dönümlerinde, tarihlerindeki başarılara yenilerini eklemek istediklerini söyledi.



Çubukçu, yönetim kurulu olarak geldikleri günden bu yana gerek ekonomik, gerek sportif anlamda gece gündüz gayret göstererek, hem kulübü hem de takımı bir noktaya getirmeye çalıştıklarını kaydetti.



Yeni sezon öncesi Theo Bongonda, Juraj Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi ve Burak Yılmaz ile takımın kalitesini arttırdığına dikkati çeken Çubukçu, şöyle devam etti:



"Trabzonspor'un başarıya ihtiyacı var. Kulübümüzün geleceği başarıdan, üst sıralarda yer almaktan geçiyor. Bunun bilincindeyiz. Yönetim, teknik heyet, oyuncular, taraftarlar ve tüm camianın kenetlenerek yeni sezona başlaması önemli. Trabzonspor'un layık olduğu yer zirvedir. Trabzonspor'un hedefi sadece 50. yılında değil, her zaman şampiyonluktur. 50. kuruluş yıl dönümümüzde, yeni stadımızda taraftarlarla bütünleşerek tarihimizdeki başarılara yenilerini eklemek istiyoruz."



FUTBOLCULARA 21 MİLYONLUK ÖDEME



Asbaşkan Çubukçu, başarının sadece kaliteli bir kadro oluşturmaktan geçmediğini, sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti.



Futbolcuların günü gecikmiş alacaklarının kalmadığını aktaran Çubukçu, "21 milyon liralık bir ödeme yaptık. Hiç bir futbolcuya borcumuz yok." dedi.



"BURAK, ÇOK KATKI YAPAR"



Ahmet Çubukçu, yeni transferleri Burak Yılmaz'ın karakteri ve kalitesi ile Trabzonspor'a çok şeyler katacağına inandıklarını dile getirdi.



Burak Yılmaz'ın şehri, camiayı tanıdığını vurgulayan Çubukçu, "Burak, gitse de Trabzonspor'dan hiç kopmadı. Onu yeni bir transfer olarak görmüyoruz, yuvasına döndü. Trabzonspor'da 33 gol attı, yeniden doğdu. İnşallah yine takıma aynı katkıyı sağlayacak. Futbolu, Trabzonspor çatısı, forması altında başarıyla tamamlayacaktır." açıklamasında bulundu.



Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı oyuncularla görüşme halinde olduklarını hatırlatan bordo-mavili kulübün asbaşkanı, "Öncelikle stoper mevkisine oyuncu ihtiyacımız var. Serdar Taşçı konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Bu konuda epeyce yol alındı. Yakın zamanda bu transferin netlik kazanacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Adı, Beşiktaş ve bazı kulüplerle anılan Yusuf Erdoğan'ın takımda kalacağı yönündeki haberlere ilişkin Çubukçu, bu futbolcunun sözleşmesini uzatmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.