Her yıl 3 milyon kişi ev kazalarında yaralanıyor

Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla ev kazalarına dikkati çekecek olan Kızılay, "her evde bir ilk yardımcı olmalı" uyarısında bulunacak.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, 9 Eylül Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla bu yılın ana teması olan ev kazalarına dikkati çekecek, ev içinde meydana gelen kazalarda her yıl 3 milyondan fazla insanın yaralandığını hatırlatacak.



Ev kazaları yaşa, cinsiyete, gelire veya coğrafi bölgeye bakmaksızın tüm nüfusu etkiliyor. Genellikle güvenli yerler olarak algılanan evlerde çok sayıda kaza yaşanıyor. Kazalar genellikle evlerin oturma odasında gerçekleşiyor. Sadece Avrupa'da her yıl 3 milyondan fazla insan ev kazalarına mağdur oluyor. Bunların 7 binden fazlası ölümcül sonuçlara yol açıyor.



Dünya genelinde, evlerde meydana gelebilecek en yaygın önlenebilir yaralanmalar elektrik çarpmaları, yanıklar, zehirlenmeler, tıkanmalar, boğulmalar, bilinç kaybı, kardiyak arresti ve düşme. Endişe verici şekilde boğulma, dünyanın her bölgesinde çocukların ve gençlerin en önde gelen 10 ölüm nedeni arasında yer alıyor. 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında bulunuyor. Bu tür tehlikeler tüm yaş gruplarını etkilemekle birlikte, yüksek gelirli ülkelerde çocuk ölümlerinin ana nedenini oluşturuyor.



100 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ



İlk yardımın hayat kurtarmada önemli bir rolü olduğunu düşünerek 2000 yılından bu yana ilk yardım eğitimi vermeye başlayan Kızılay, o günden bu güne toplumun gerek iş güvenliği, gerekse afet ve acil durumlara yönelik bilinçlendirilmesi için 100 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdi.



Türkiye'de ev kazalarında meydana gelen can kaybının azaltılması için ulusal mevzuatların iyileştirilmesi, her aileden en az bir kişinin ilk yardım eğitimi alması ve en önemlisi ilk yardım bilinçlendirme kültürünün toplumda oluşturulması gerektiğini hatırlatan Kızılay, Dünya İlk Yardım Günü’nde tüm bu noktalara bir kez daha dikkati çekmeye çalışacak.



Avrupa Birliği genelinde, 2016 yılında görülen kazalarda ve yaralanmalarda hastalar toplam 52.5 milyon gün hastanede kalıyor.



Yaralananların birçoğu, kalıcı sakatlıklar yaşıyor. Sonuç olarak aile, akranlar ve toplum üyelerinin ilk yardım eğitim becerileri ile donatılması evde meydana gelen kazaya veya yaralanmaya maruz kalanların hayatta kalması için hayati rol oynuyor.