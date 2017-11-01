Her yerde bayrağımızı temsil ediyorum

Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kayaalp, "Her yerde bayrağımızı temsil ediyorum ve İstiklal Marşımızı okutmanın da gururunu yaşıyorum." dedi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, milli güreşçi Haşim Baykara ile Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunca düzenlenen "Sporda başarı" konulu söyleşiye katıldı.



Burada konuşan Kayaalp, 6 yaşından beri güreş yaptığını ve 17 yıldır bu sporu sürdürdüğünü belirti.



Şimdiye kadar dünya ve Avrupa şampiyonalarında 30'a yakın madalya kazandığını kaydeden Kayaalap, "Her yerde bayrağımızı temsil ediyorum ve İstiklal Marşımızı okutmanın da gururunu yaşıyorum." dedi.



Yetiştiği, emek harcadığı ve başarı kazandığı güreş sporunda gençlere hizmet etmek istediğini anlatan Kayaalp, herkesin emek verdiği alanda ülkenin gelişmesi ve başarısı için bilgi ve birikimini harcamasının önemli olduğunu vurguladı.



Kayaalp şöyle konuştu:



" Yetenekli sporcuların nasıl bulunacağını, yetiştirileceğini ve nasıl başarı kazanılacağını, bunun için hangi imkanlara sahip olduğumuzun bilgi ve birikimine sahip olduğumu düşünüyorum. Eğer bir yere geleceksem onun hakkını vermem lazım. Eğer hakkını veremezsem ben o işi bir yıl sonra bırakırım. Eğer başka bir yere geçsem kendimi gösteremeyip gençliğime ve ülkeme faydalı olamazsam orayı yine bırakırım. Benim bireysel düşüncem budur. Şimdi minderde gücümüzle bu ülkeyi temsil ediyoruz o zaman da bu bilgi ve birikimimizi sadece güreşte değil bütün branşlarda yetişebilecek gençliğimize harcamayı çok isterim."



Sporcunun en iyi psikologunun kendisi olduğunu savunan Kayaalp, sporcunun kendisini motive etmesinin skora yansıdığını belirtti.



Kayaalp, soru üzerine uyguladığı tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi vererek, çok değişik bir tedavi yöntemi uyguladığına değindi.



"Kas yırtıklarında, yorgunluklarında en çok kullandığım yöntem sülük tedavisi. Bunu son 4 yıldır yapıyorum ve gayet de iyi sonuçlar elde ediyorum." ifadesini kullanan Kayaalp, bu yöntemi futbolculara da önerdi.



Milli güreşçi Haşim Baykara da Siirtli olduğunu ve çok sevdiği spor olan güreş için Ankara'ya taşındığını anlattı.



Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Murat Erman, Kayaalp ve Baykara'ya üzerinde fotoğraf ve isimlerinin işlenmiş olduğu Siirt tiftiği hediye etti.