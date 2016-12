Arda Turan: Her şeyiyle ülkemin, askerimizin, polisimizin yanındayım

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, İstanbul'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak "Sonuna kadar, her şeyiyle ülkemin, askerimizin, polisimizin her zaman yanındayım" dedi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, AA muhabirine Türkiye ve uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İstanbul'da yaşanan terör saldırılarından dolayı büyük üzüntü ve sıkıntı yaşadığını belirten milli futbolcu, "Hepimizin başı sağ olsun. Şehit ailelerine Allah'tan sabır, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok sıkıntılı, üzücü bir durum. Bizi üzen, sıkıntıya sokan, zaman zaman gözlerimizin dolduğu bir dönem. Uzun zamandır 'Teröre alışıyoruz' diye bir söylenti var. Bir şeye alıştığımız yok." diye konuştu.

"ATEŞ İÇİMİZİ YAKIYOR"



Arda Turan, teröre karşı mücadele için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Artık ateş içimizi yakıyor. Bana bir şey olursa kendi ülkeme gömüleceğim. Bu yüzden sonuna kadar, her şeyiyle ülkemin, askerimizin, polisimizin her zaman yanındayım. Bir sporcu, göz önünde olan bir kişilik, sırtını Türkiye Cumhuriyeti'ne dayamış bir vatandaş olarak elimden ne gelirse yapmaya hazırım ve razıyım." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞMAK İÇİN DEĞİL, YAŞAMAK İÇİN"



İstanbul'daki terör saldırısından çok etkilendiğini kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları savaşmak için değil, yaşamak içindir. Dünyanın en güzel toprağıdır. Ülkeme aşığım ve inşallah en kısa zamanda her şey en iyi şekilde düzelir ve toparlanır." şeklinde konuştu.



Milli futbolcu, İstanbul'daki terör saldırıların ardından La Liga maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığını hatırlatarak, "İspanya Futbol Federasyonu'na ve İspanyol yetkililere bu hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bizim için çok değerli ve anlamlıydı." değerlendirmesinde bulundu.

"HALEP'TE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR"



Halep'te yaşanan olaylarla ilgili de görüşlerini paylaşan milli futbolcu, dikkat çekmesi amacıyla sosyal medyada paylaştığı Halep fotoğrafının ardından uzun süre başka paylaşımda bulunmadığını belirterek şöyle devam etti:



"Halep'te bir insanlık dramı yaşanıyor ve maalesef ki bu Müslüman topraklarında gerçekleşiyor. Kitabımızda (Kur'an-ı Kerim) bir insanı öldürürsen bütün insanlığı öldürmüş gibi olursun şeklinde bir ayet var. Bu ayete rağmen Müslümanların bu kadar birbirlerine düşmeleri çok sıkıntılı bir durum."

"ÖRFÜMÜZÜ KAYBETTİK"



Türkiye'de ve Müslüman dünyasında yaşanan sorunların kaynağını kendimizde aramamız gerektiğini de söyleyen Arda, "Örfümüzü, adetimizi, bütün kültürümüzü kaybediyoruz. Bayramlarda birbirimizi aramak yerine mesaj atıyoruz. Fırsatımız varken büyüklerimizi ziyaret etmiyoruz. Bunları kaybettikçe de işler kötüye gidiyor. Çok bencil olduk. Her zaman daha fazla para, şöhret, makam istiyoruz. Bu hepimiz için geçerli. Önce eleştiriyi kendime yaparak söylüyorum. O yüzden bunların sonucunda böyle olayların olması kaçınılmaz." dedi.

Kaynak: AA