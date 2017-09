Her şeyin sorumlusu benim

Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Sonuca göre değerlendirmede bulunup birtakım şeyleri değersizleştirmek Trabzonspor'a çok ciddi zarar veriyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçında alınan mağlubiyetten kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.



Yanal, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, herkesin bir an önce sonuç alan bir takım istediğini belirtti.



Sezon öncesinde kadronun zorluklarla kurulduğunu vurgulayan Yanal, "Sonuca göre değerlendirmede bulunup birtakım şeyleri değersizleştirmek Trabzonspor'a çok ciddi zarar veriyor. Bu takım sonuç alacak, kimse merak etmesin. Bu sonuçların, her şeyin sorumlusu benim. Bu takımın kurulumunda yaptığımız ve yapamadığımız şeyler var. Yaptığımız çalışmaların hepsinin altına imza atarım." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli teknik adam, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını aktardı.



Trabzonspor'un çok önemli tarihi, değerleri ve camiasının olduğunu dile getiren Yanal, şöyle konuştu:



"Çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu kadromuz ve genç futbolcularımız var. Milli takımlarda oynayan oyuncular var. Yeni yetişen ve ülke futboluna çok ciddi katkısının olacağını düşündüğümüz oyuncular var. Sonuç üzücü ama sonuç üzerinden giderek, sonucun ilgilendirmediği değerlerimizi yıpratmak ve onlar üzerinden hesaplaşmak, birtakım söylemlerle olayları sarsmak veya gündem oluşturmak hiç kimsenin işine gelmez. Bu, bence yapılmaması gereken, Trabzonspor'a zarar verecek en önemli hadiselerden biri."



Ersun Yanal, Trabzonspor'un iyi ve değerli oyuncuların bulunduğu bir kadroya sahip olduğunu dile getirdi.



Kısa süre içerisinde herkesin bu kadroyla gurur duyacağını aktaran Yanal, şunları kaydetti:



"Lütfen değeri olmayan, sadece dedikodudan ibaret konuşmalara itibar etmeyin. Örneğin Esteban olayı. Oyuncumuz, depresif sonuçlar sonrası sahadan çıkmıştır. Onur, bu takıma çok fazla emek vermiş bir isim. Kendisi her gün 2 saat fazla antrenman yapıyor. Yıllarca yaşanan her yanlışı tekrarlamak yerine doğruları yapmak hepimize fayda getirecektir. Ben güzel günler olacağını düşünüyorum."