Her şey daha güzel olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın henüz istedikleri seviyede olmasa bile iyi bir yola girdiğini bildirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın henüz istedikleri seviyede olmasa bile iyi bir yola girdiğini bildirdi.



Yanal, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, amaçlarının özlenen, beklenen bir Trabzonspor ile beraber sahada mücadele eden, savaşan, yarışan ve şampiyonluğu hedefleyen bir takım oluşturmak olduğunu belirtti.



Yeniden yapılanma süreçlerinin içerisinde ilk yarıda bunu yakalamak için gayret gösterseler de takıma oyuncu katmak ve sonuç almakta sorunlar yaşadıklarını kaydeden Yanal, "Bunu yaparken inişli çıkışlı dönemler yaşadık ama bu bizim enerjimizi tüketmedi. Yaptığımız katkılarla toparlanma sürecine girdik. Takımımız şimdi henüz istediğimiz seviyede olmasa bile iyi bir yola girdi. Daha iyi olabilmek için hem oyuncu üretiminde hem de var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.



Ersun Yanal, kulüplerin hayatında tarihsel dönemeçler bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bizim için bu dönemeç 50. yılımızdır. Kulübümüz 2 Ağustos 2017'de 50. yaşına girecek. Mazisi başarılarla dolu olan Trabzonsporumuzu yeniden ayağa kaldırmak için bu dönemeci çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sürecin en önemli ayaklarından biri olan stadyumumuzu bitirdik. Artık maçlarımızı yeni stadyumumuzda oynuyoruz. Başarı, takımımız, yönetimimiz, taraftarımız, medyamız ve camiamızla kenetlenerek gelecek bir sonuçtur. Bunun bilincindeyiz. Bunu başarabilecek takım kurgusu için gece gündüz çalışıyoruz."



Hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını, olmayacağını da ifade eden Yanal, şunları kaydetti:



"Geçmişin sorunlarını bir anda söküp atamıyorsunuz. Yeni bir yapıyı hemen motive ederek, başarıya koşturamıyorsun. Bugünkü durumumuz kaçmadan, sorunların üzerine giderek ve çözerek mücadele etme, doğrularla beraber zaman yönetimidir. Bizler hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedik. Sorumluluğumuzun bilincinde olduk ve buna göre hareket ettik. Trabzonsporumuzun hedeflerine yönelik çalıştık, çalışıyoruz. Trabzonsporumuz tüm dinamiklerimizin birlikteliğiyle çok iyi yerlere gelecektir. Her şey daha güzel olacak."