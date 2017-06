Valbuena: Her maçı ben kazandıramam

Fenerbahçe Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Fransız futbolcu Valbuena, "Fenerbahçe'yi başarıya ulaştırmayı sadece benimle yapamayız. Her maçı ben kazandıramam." dedi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter Mahmut Uslu katıldı.



Fenerbahçe'ye transfer olduğu için Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takımı başarıya ulaştırmak için takım olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Fenerbahçe'yi başarıya ulaştırmayı sadece benimle yapamayız. Her maçı ben kazandıramam. Eğer takım olmazsak hiçiz. Önemli olan hep birlikte takım olarak başarıya yürüyebilmemiz. Kazanma arzumuzu ortaya koymalıyız. Fenerbahçe geçen sene zorluklar yaşadı, bundan çıkmanın tek yolu herkesin bir olmasıdır. Kararlı olmalı ve kendimize güvenerek yola çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Valbuena, "Fenerbahçe dışarıdan bildiğim kadarıyla büyük bir kulüptü. İmza atmak için gelince büyükten de öte olduğunu gördüm. Fenerbahçe'de oynayacak olmak benim için onur. Bana burada çok sıcak davrandılar. Fenerbahçe için sahaya çıkacağız ve şampiyon olmak için elimizden geleni ortaya koyacağız." yorumunda bulundu.



Sarı-lacivertli ekibin kendisine ilgi çekici bir proje sunduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti:



"Aykut Kocaman ile burada neler yapabiliriz diye görüştük. Hocamızı daha önceden tanıyordum. Marsilya'da oynarken Fenerbahçe'ye karşı forma giymiştim. Hoca ile ilgili pozitif düşüncelerim var. Hangi pozisyonda oynayacağımla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Geçen sene solda oynadım ve orada da gelişim gösterdim. Hocam nerede görev verirse, katkı sağlayacağımı düşünürse orada görevimi yaparım."



"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ DEMEK YETMEZ, BUNU SAHADA GÖSTERMELİYİZ"



Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması için üzerine düşenleri bildiğini söyleyen Valbuena, "Şampiyon olmak istiyoruz demek yetmez, bunu sahada göstermeliyiz. Büyük ve iyi bir takım olduğumuzu her maç ortaya koymalıyız. Bizi izleyen herkes Fenerbahçe aşığı ve başarısını istiyor. Onlar için terimizin son damlasına kadar formayı ıslatmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.



Sarı-lacivertli taraftarların havalimanındaki karşılamasının kendisi için sıra dışı bir durum olduğunu anlatan Fransız orta saha oyuncusu, "Türkiye ligi de ateşli bir lig ve ateşli maçlar yaşayacağız. Bu ilgi ve atmosfer beni etkiledi. Fenerbahçe ile hedeflere ulaşmak için yapmam gerekeni biliyorum. Futbol benim için büyük bir tutku. Kıyasıya mücadele olan derbiler oynayacağız. Dolu statlarda oynamayı fazlasıyla severim." şeklinde konuştu.



Taraftarların gösterdiği sevginin aynı zamanda bir baskı olduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Taraftarların ilk günkü ilgisini gördüm. Bu sevginin yanında beklentinin büyük olduğunu da hissediyorum. Bu baskının pozitif noktaya getirilmesi gerekiyor. Taraftarlar sıcaklık gösterirken baskıyı da hissettiriyorlar. O baskı itici güç olmalı. Limitlerimizi zorlamak için bu baskıdan istediğimizi almalıyız. Ancak, futbol çok hızlıdır, günden güne her şey değişir. İyi işler yaparsanız harika futbolcusunuzdur. İyi olmayınca hemen işler ters gider ve eleştiriler başlar."



Valbuena futbolda sadece kalitenin yeterli olmadığını ve mental yapının farkı ortaya koyduğunu ifade ederek, "Aklınızı doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Dünyanın her yerinde kaliteli oyuncu var. Kariyerimde çok zor dönemler geçirdim ama hiçbir zaman profesyonel bir oyuncu olamadığımı düşünmedim. Her zaman yüksek seviyeye ulaşacağımı düşündüm ve bu yönde çalıştım. Bu noktaya gelene kadar her kulüpte başarılı oldum. İyi bir sezon geçirmek için elimizde her şey var." şeklinde konuştu.



Fransız oyuncu, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie ile ilgili olarak "Robin büyük bir oyuncu. Onun gibi bir isimle oynamak benim için de bir keyif ama bizde sadece Robin yok, iyi oyuncular da var." diyerek sözlerini tamamladı.

