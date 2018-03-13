Her maç final

Osmanlısporlu futbolcu Serdar Gürler, kümede kalma adına her maçın kendileri için final niteliği taşıdığını söyledi.



Bursaspor'u 2-1 yenerek 7 maç sonra kazanan ve biraz olsun rahat nefes alan başkent ekibinin en golcü futbolcusu Serdar Gürler, açıklamalarda bulundu.

Ligde 24 puanla 16. sırada yer alan Osmanlıspor'u ligde tutmak için çalıştıklarının altını çizen Serdar, Bursaspor karşısında bu doğrultuda çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

Üç haftadır yenilmemelerinin önemine işaret eden Serdar, "Çok güzel bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu Bursaspor karşısında da gösterdik. Sahada hırslı bir takım vardı. Oyuna gireni çıkanı, oynayanı oynamayanı herkes birbirini destekledi. Karşılaşmaya da agresif başladık. Maçın bizim olacağının mesajını ilk 15-20 dakikada verdik." ifadelerini kullandı.

"REHAVETE KAPILMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Ligde kümede kalma mücadelesini değerlendiren Serdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz ligde kalmak. Gençlerbirliği çok güzel bir seri yakalamıştı. 10 maç yenilmediler ama şu an aramızda 2 puan fark var. Bu demektir ki biz de çok kötü gitmemişiz. Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe maçlarındaki beraberlik değer kazandı. Kardemir Karabükspor deplasmanı en zor maçlardan biri olacak. Kolay görülüyor, düşmüş gözle bakılıyor ama en çok korkulacak takım. Rahat oynayacaklar. Rehavete kapılma lüksümüz yok. Bursaspor'a nasıl hazırlandıysak Kardemir Karabükspor'a da öyle hazırlanıyoruz."

Serdar, ilk deplasman galibiyetlerini Kardemir Karabükspor karşısında almayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bizim için her maç final. Yenersek puanımızı 27 yapıyoruz, sonra Atiker Konyaspor geliyor. Üç maç çok önemliydi. İlk sınavı geçtik. Kardemir Karabükspor karşısında ikinci finalimize çıkıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Onu aldıktan sonra Atiker Konyaspor'a bileneceğiz." diye konuştu.



