Her istediğinizi yapacak Türkiye geride kaldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Almanya şunu anlamalı. 'Ben istediğimi yaparım, istediğim kötülüğü yaparım, Türkiye de benim her istediğimi yapsın'. O Türkiye geride kaldı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ardından Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ile ortak basın toplantısı düzenledi.



"İncirlik konusunda Merkel'in "Türkiye ile son bir uzlaşı içinde olacağız, ardından çekilip çekilmemeye karar vereceğiz." açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Çavuşoğlu, şu cevabı verdi:



"Almanya'nın, Türkiye aleyhine ne varsa desteklediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, NATO marjında Merkel ile görüşmesinde tek tek hepsini sıraladı. Almanya'nın FETÖ'ye verdiği destek, en son mülteci statüsü verdi, PKK'nın Almanya içerisindeki faaliyetleri, bizim oradaki vatandaşlarımıza karşı sistematik baskı. Özellikle 'evet' diyenlere karşı sistematik baskı var. Yani derin devletin baskısı, içerisinde istihbarat da polis de var." şeklinde konuştu.



Referandumda Almanya'nın tavrının da belli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Şimdi 'Biz İncirlik'e gelmek istiyoruz'. Almanya şunu anlamalı. 'Ben Türkiye'ye istediğimi yapacağım yine de Türkiye'den istediğimi alacağım'. Böyle bir şey yok. Bu devir geçti. Türkiye'den olumlu bir şeyler görmek istiyorsanız, Türkiye'ye düşmanca yaklaşmayacaksınız. 'Ben istediğimi yaparım, istediğim kötülüğü yaparım, Türkiye de benim her istediğimi yapsın'. O Türkiye geride kaldı." diye konuştu.



"İNCİRLİK BENİM ÜSSÜM"



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile sorunları aşmak için sürekli görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, mevkidaşının pazartesi Türkiye'ye geleceğini belirtti.



Çavuşoğlu, "Bu şartlarda bizim İncirlik'i Alman parlamenterlere açmamız mümkün değil. İlerde olumlu adım atarlar, telafi adımlar atarlar bunu değerlendiririz. Ama Konya'da sıkıntı yok, Konya NATO üssü. Ama İncirlik benim üssüm. Buradaki tasarruf da bana ait. Bize böyle blöf yapmasınlar. Tehdit etmesinler. 'Yok başka yere gideriz'. Bu da doğru bir yaklaşım değildir. Eğer illa da gitmek istiyorlarsa o zaman ısrar da etmeyiz." dedi.



"AFRİKA AÇILIMIMIZ ORTAKLIK POLİTİKASINA DÖNÜŞMÜŞTÜ"



Gabon'un Afrika'da Türkiye'nin en önemli ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Esasen Afrika açılımımız artık ortaklık politikasına dönüşmüştür. Afrika ile olan iş birliğimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Bağlarımız kuvvetleniyor, yatırımlarımız, insani ve kalkınma yardımı miktarı her geçen gün artıyor." dedi.



Türk Hava Yollarının (THY) Afrika kıtasında 51 kente uçtuğunu belirten Çavuşoğlu, insani ve kalkınma yardımlarının yerine ulaştırılması için TİKA'nın 16 ofis kurduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, Bakanlık olarak kıtada 39 büyükelçilik açtıklarını, 2 büyükelçiliğin daha planladığını ifade etti.



Türkiye'nin Gabon ile özel bir dayanışması olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'ye (Fetullahçı terör örgütü) karşı adım atan ilk ülkelerden biri oldu. FETÖ'nün okullarını Maarif Vakfına devretmiştir. Koordinatörü de atandı. Şimdi Maarif Vakfı, burada çocuklar etkilenmesin diye okulları gayet güzel şekilde işletmektedir ve teröristlerden kurtarmıştır." diye konuştu.



"BU TERÖRİSTLERİN SUÇLARI BÜYÜK"



Boubeya, 15 Temmuz başarısız darbe girişimine değinerek, "Gabon en sert şekilde bu olayları kınamıştır ve her zaman söylediğimiz gibi terör saldırıları kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Boubeya, "Hasar gören meclis binasını gördüğüm zaman gerçekten çok sarsıldım. Teröristlerin, halkın iradesini temsil eden bu binaya vermek istedikleri zarar gerçekten kabul edilemez." diye konuştu.



Konuk Bakan, "Gabon'da FETÖ'ye ait olduğunu bildiğimiz okulları öğrenir öğrenmez kapattık. Bunların, bu teröristlere ait olduğunu bilmiyorduk. Çocukların, gençlerin bilinci üzerinde etki etmek isteyen bu teröristlerin suçları büyüktür." şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'NİN DENEYİMİNDEN İSTİFADE ETMELİYİZ"



İki ülke arasında mükemmel seviyede devam eden siyasi ilişkilerin, ekonomik ilişkiler düzeyinde de güçlendirilmesi sorumluluğunun, kendisi ve Bakan Çavuşoğlu'nda olduğuna vurgu yapan Boubeya, bu ekonomik kalkınma için Gabon'da daha çok Türk şirketinin yatırım yapmasını istediklerini belirtti.



Gabon Dışişleri Bakanı Boubeya, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerçek bir ortaklık ve kazan-kazan politikası çerçevesinde olduğunu anlatarak, "Türkiye'nin deneyiminden hiçbir kompleks duymadan Gabon olarak istifade etmeliyiz. Bunu da büyük bir içtenlikle söylüyorum çünkü biraz önce Sayın Bakanın (Çavuşoğlu) da ifade ettiği gibi Türkiye'nin özellikle de diplomatik arşivler konusunda dünyaya örnek teşkil edecek bir sistemi var. O yüzden, bundan mümkün oldukça avantaj sağlayabilmeliyiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Resmi konuttaki toplantı öncesinde iki ülke bakanları arasında arşiv alanında mutabakat muhtırası imzalandı.