Her gün yeni adres gösteriyorlar

Tarihle aldatıyorlar, 'Yarın darbe olacak', olmadı; 'Merak etmeyin falan tarihte olacak', o da olmadı. Her gün yeni tarih veriyorlar. Her gün yeni adres gösteriyorlar. Umutları diri tutmaya ve örgütün çözülmesini engellemeye gayret ediyorlar.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bütün milletin ve dünyanın gözü önünde darbe oluyor, darbeyi yapanlar, şimdi yargılama süreçlerinde kalkmışlar 'Biz yapmadık' diyorlar, yalan söylüyorlar. Peki kim yaptı? Uçağın içerisinde kimin olduğu belli, konuşmalar kayıtlar belli, bombayı attığı belli, parmak izi belli; onu yapan alçak çıkıyor diyor ki, 'O ben değilim'. Kamera görüntülerini gösteriyor, yine 'Ben değilim' diyor. Neden böyle diyorlar? Çünkü bunların peşinden gittiği FETÖ'nün kurucusu Fetullah Gülen'in talimatı bu. Bütün bu savunmalar bu örgütün varlığının en somut delilidir." dedi.



Bozdağ, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Genelkurmay çatı davasına müdahil olan şehit aileleri ve gazilerle Ankara Hakimevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar öncesinde masaları gezerek, konuklarla sohbet eden Bozdağ çocuklarla fotoğraf çektirdi.



Konuşmasında, bugün Türkiye'nin dört bir yanından saldırılara maruz kaldığını belirten Bozdağ, dünyada 10'a yakın terör örgütüyle mücadele eden tek devletin Türkiye olduğunu söyledi.



Terör örgütlerinin yanında bu yapıların arkasındaki güçlerle de mücadele ettiklerini dile getiren Bozdağ, bu örgütleri ve taşeronlarını alt etmenin en önemli vazife olduğunu belirtti.



Bozdağ, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir terör unsuruna göz açtırmadığını ifade ederek, halkın bu ferasetini 15 Temmuz'da da gösterdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile meydanlara inerek, darbecilere fırsat vermediğini anlattı.



Halkın, sadece darbecileri değil, FETÖ aracılığıyla Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan güçleri de yendiğini dile getiren Bozdağ, "Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece dünya devletlerinin pek çoğu sessiz sakindiler. Herkes seyrediyor, Türkiye'de ne oluyor? Hatırlayın, o gece darbenin başarısızlığı anlaşılana kadar açıklama yapan ülke yoktu. Amerika'sı da Avrupa'sı da açıklamasını, FETÖ'nün 'köpekleri' tasmalarından tutulana ve başarısız olduğu anlaşılana kadar yapmamıştır." diye konuştu.



Bozdağ, cezaevlerinde bulunan FETÖ unsurlarını, motive etmek için çeşitli yollara başvurduğuna dikkati çekerek, "Tarihle aldatıyorlar, 'Yarın darbe olacak', olmadı; 'Merak etmeyin, falan tarihte olacak', o da olmadı. Her gün yeni tarih veriyorlar. Her gün yeni adres gösteriyorlar. Umutları diri tutmaya ve örgütün çözülmesini engellemeye gayret ediyorlar. Hem FETÖ mensuplarına hem bu örgütün 'tasmalı köpeklerine' hem de başka Türkiye üzerinde hesap yapanlara sesleniyorum. Türkiye üzerinde kim karanlık hesap yaparsa o hesapta onu boğacak 80 milyon vatan evladı var." ifadesini kullandı.



FETÖ mensuplarının verdiği uydurma darbe tarihlerine ve buna benzer senaryolara kimsenin inanmadığını belirten Bozdağ, Türkiye'de bundan sonra kimsenin darbe rüyası göremeyeceğini ifade etti.



"BÜTÜN BU SAVUNMALAR ÖRGÜTÜN VARLIĞININ EN SOMUT DELİLİ"



Bekir Bozdağ, çocuklarını bu örgüte kaptıran ailelerin de sessiz kalmaması gerektiğine işaret ederek, Türkiye'de maşa olarak kullanılanların cezaevlerinde bulunduğunu ancak üst kademedeki elebaşlarının yurt dışlarında rahat bir şekilde yaşadığını aktardı.



FETÖ'nün 15 Temmuz'da 249 kişiyi şehit ettiğine ve binlerce kişiyi yaraladığına 80 milyonun şahit olduğunu kaydeden Bozdağ, şöyle konuştu:



"Bu darbenin şahidi 80 milyon Türk milletidir. Bütün milletin ve dünyanın gözü önünde darbe oluyor, darbeyi yapanlar, şimdi yargılama süreçlerinde kalkmışlar 'Biz yapmadık' diyorlar, yalan söylüyorlar. Peki kim yaptı? Uçağın içerisinde kimin olduğu belli, konuşmalar kayıtlar belli, bombayı attığı belli, parmak izi belli; onu yapan alçak çıkıyor diyor ki, 'O ben değilim'. Kamera görüntülerini gösteriyor, yine 'Ben değilim' diyor. Neden böyle diyorlar? Çünkü bunların peşinden gittiği FETÖ'nün kurucusu Fetullah Gülen'in talimatı bu. Bütün bu savunmalar bu örgütün varlığının en somut delilidir.



Şimdi 'kontrollü darbe' diyorlar. Siz Meclisin bombalandığı bir terör operasyonuna şahit oldunuz mu? Hangi terör operasyonunda Meclis, Cumhurbaşkanlığı veya terör operasyonlarında şehadete koşan özel harekatın merkezi bombalanır? Ama bunlar bunu söylüyorlar. Bunların oynadığı senaryolara bakıp sakın üzülmeyin."



"BU AYIN SONUNA KADAR AÇILMADIK DAVA KALMAYACAK"



Bakan Bozdağ, darbecilerin hak ettiklerini mutlaka göreceğini ifade ederek, yargılama süreçlerinin kanun çerçevesinde yapıldığını vurguladı.



Sanıkların yargılanma sürecinde şehit yakınlarını ve gazileri rencide etmek için çalıştıklarını anlatan Bozdağ, şehit ailelerine seslenerek, "Siz alnı ak, başı dik durarak onların moralini bozacaksınız. Onlar yarın hak ettileri cezayı gördükçe, Feto'nun yaptığı bütün oyunların nasıl boşa çıktığını bir kez daha göreceklerdir. Bilesiniz ki şehitlerimizin yakınlarıyla ilgili hem Cumhurbaşkanımızın hem Başbakanımızın hem de bizlerin büyük bir çabası vardır. Avukatlarla ilgili süreci Adalet Bakanlığı yürütecektir. Bütün süreci yakından takip ediyoruz. Bu davalar şu anda önemli bir kısmı açıldı, bu ayın sonuna kadar darbeyle ilgili açılmadık dava kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.