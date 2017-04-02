Her apartman bir öğrenci okutuyor

Tekirdağ'da ''Apartmanlarımız okutuyor'' projesiyle imece usulü toplanan 5 liralarla 160 üniversite öğrencisine burs imkanı sağlanıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, ilçedeki apartman sakinlerini maddi imkanları yetersiz üniversite öğrencilerinin eğitimi için bir araya getiriyor.



''Apartmanlarımız Okutuyor'' projesiyle her öğrenciye 10 ay boyunca ayda 200 TL burs veriliyor.



Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülferah Güral (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak eğitime önem verdiklerini söyledi.



Proje için üç pilot mahalle belirlediklerini ve projeye ev hanımlarının, apartman yöneticileri ve mahalle muhtarlarının da destek verdiğini ifade eden Güral, konuşmasına şöyle devam etti:



"Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencilerine bir yıllık eğitim öğretim yılı boyunca ayda 200 lira burs veriyoruz. Bu bursu belediye vermiyor. Apartmanlar, siteler veriyor. Projeye esnaflar, muhtarlar ve farklı kuruluşlar dahil oldu. Bir apartmanda oturan kişi en az 5 lira ile projeye dahil olabiliyor. Yani damlaya damlaya biriken paralar öğrencilere eğitim yardımı olarak geri dönüyor. Biz belediye olarak sadece koordinasyonunu ve duyurularını üstlendik."



Güral, proje ile şehrin insanlarının kendi çocuğuna sahip çıktığını, projeye ilginin her geçen gün arttığını belirtti.



Proje kapsamında aynı apartmanda aynı amaç için bir araya geldiklerini ifade eden Güral, ''Komşuluk ilişkilerinin giderek azaldığı bir dönemde bir amaç uğruna aynı apartman ve sitede yaşayanlar bir araya geliyor. Bazı apartmanlar altın günü yapmaktansa burs günü yaparak öğrencilere destek çıkıyor.'' dedi.



İki yıl önce başladıkları proje kapsamında 160 öğrenciye burs verdiklerini ifade eden Güral, "İlk yıl 50 öğrencimiz vardı, şu anda 160 öğrenciye burs veriliyor. Bu burslarla 25 üniversite öğrencisini mezun ettik. Bir kar tanesi gibi başladık çığ gibi büyüyoruz."diye konuştu.



Burs alan öğrenciler de kendilerine bu imkanı sağlayan kişilere teşekkür etti.



Projeye destek veren apartmanlara "Bu apartman bir öğrenciyi okutuyor" yazılı plaket sunuluyor.