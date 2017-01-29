Her akşam sokak sokak çorba dağıtıyorlar

Kadıköy'de gönüllülerin imece usulü aldığı malzemelerden yapılan çorbalar her akşam sokaklarda kalan veya ihtiyaç sahibi olanlara dağıtılıyor.

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman'ın öncülüğünde başlatılan uygulama kapsamında, gönüllülerin destekleriyle caminin aşevinde pişirilen çorbalar her akşam, 300-350 kişiye ulaştırılıyor.



Karaman yaptığı açıklamada, uygulamanın kardeşliği pekiştirme ve insanlar arasında sıcak bir sevgi seli oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.



Hasanpaşa Cami avlusundaki aşevinde pişirilen çorbaların dağıtımında insanlarla gönül birlikteliği oluşturulduğunu aktaran Karaman, şunları kaydetti:



"Amacımız komşularımızın aç kalmaması. Cami avlusunda bulunan tahtaya günlük malzeme ihtiyacı yazılır ve kimin gönlünden hangi malzeme koparsa o malzeme aşevine bırakılır. Sonrasında pişirilen çorbalar da araçla sokak sokak dolaşılarak dağıtılır. Burada imece usulü ile alınan malzemelerden hazırlanan çorbalar, sokaklarda yaşayan veya ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra akşam saatlerinde sokaklarda çalışan insanlara da veriliyor. Bir yudum çorba ile onların sadece içini ısıtmak istemiyoruz aynı zamanda onların gönüllerini de hoş etmek gayemiz var. Vatandaşlarımız çorba dağıtım aracımızı görünce hemen gelip çorbalarını ve ekmeklerin alıyorlar. Onların tebessümleri bizim en büyük kazancımız."



Çorba dağıtımına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da uygulamanın büyük anlam taşıdığını ifade etti.



Vatandaşlara çorba ikramında bulunan Turan, şunları kaydetti:



"Çorbalar insanların sadece içini ısıtıp karınların doyurmuyor. Çorba almaya gelenlerin yüzlerindeki tebessüm ve birbirleriyle olan diyaloglarını görünce çok mutlu oldum. Çorba ikramından yararlananların, imece usulü ile malzeme alıp çorbaların kaynamasını sağlayanlara dua etmeleri, bu güzel hayırlı işe vesile olanlara tebessüm etmeleri kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel. Bu tür davranışlar bizim nasıl bir millet olduğumuzun göstergesidir. Dağıtılan bir çorba bence sadece sevgi değil, samimiyet, hoşgörü ve iyi niyeti de içinde barındırıyor. İyilik yapan insanlar kervanına katılmak beni mutlu etti, herkesin bu kervanda yeri olmalı."