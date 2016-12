Her 6 çiftten biri İstanbul'da evleniyor

Türkiye genelinde her yıl 600 bine yakın çift dünya evine girerken, her 6 düğünden biri İstanbul'da gerçekleşiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dünyanın en kalabalık şehirlerinden İstanbul, evlilik sayısının fazlalığıyla da dikkati çekiyor.



Bu kapsamda, Türkiye genelindeki nikahların altıda biri, "megakent" İstanbul'da kıyılıyor.



Buna göre, Türkiye genelinde son 5 yılda 2 milyon 999 bin 350 çift hayatını birleştirdi. Bu çiftlerden 553 bin 911 ise İstanbul'da dünya evine girdi.



Türkiye'de 2011'de 592 bin 775, 2012'de 603 bin 751, 2013'te 600 bin 138, 2014'te 599 bin 704, 2015'te ise 602 bin 982 çift evlendi. Bu sayı İstanbul'da, 2011'de 105 bin 860, 2012'de 110 bin 478, 2013'te 111 bin 50, 2014'te 112 bin 141, geçen yıl da 114 bin 382 oldu.



"EVLİLİK ORANLARI ARTIYOR"



İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Ümit Yaşar Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde ülke genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen düğün sayısında azalma olmadığını, tersine, sektörün bundan etkilenmeden yoluna devam ettiğini söyledi.



Türkiye'de evliliğin artık sektör haline geldiğini anlatan Demir, "Toplumda son dönemde, boşanmaların arttığı, evliliklerin de azaldığı yönünde bir algı oluştu. Ancak bu tam olarak böyle değil. Bilinenin aksine evlenme sayısında azalma yok, tersine artış var. Nüfusun üçte biri 25 yaş altı. Genç nüfusumuz var. Evet, boşanmalar artıyor ancak evlenme oranı da artıyor. Bunu TÜİK verilerinde de çok açık şekilde görebiliyoruz. İstanbul da ülkenin en önemli kenti. Her alanda başı çekiyor. Evlilik rakamlarında da böyle olması gayet doğal." diye konuştu.



Bazı istisnalar hariç her yıl evlilik sayısının bir önceki yıla göre artış gösterdiğini dile getiren Demir, şöyle devam etti:



"Kriz evliliği teğet geçiyor. İnsanlar her şeye rağmen dünya evine giriyor. Yani krizler, olumsuz olaylar gönüllere giremiyor. Bu yıl da bu rakamlar daha çok artacak. Şu anda geçen yıla göre artış var. Şu anda resmi veriler açıklanmadı ancak tahminlerimize göre yıl sonu itibariyle düğün sayısı Türkiye genelinde 700 bin, İstanbul'da ise 120 bini bulacak."



Demir, genç nüfusun Türkiye için büyük şans olduğunu belirterek, "3 çocuk olması bu açıdan önemli. Çocuk sayısı 2 olunca nüfus yerinde sayıyor. 1 olunca azalıyor, 3 olunca artıyor. Nesillerimiz çoğalıyor. Bunu yakalamamız lazım. Yoksa Türkiye yaşlı bir ülke olur ve düğün sayısı çok fazla azalır. Ancak rakamlara bakarsak böyle bir tehlike yok. Tam tersine, nüfusumuz gençleşerek artıyor. Bu da geleceğimiz için bizi ümitlendiriyor." ifadelerini kullandı.