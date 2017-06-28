Şırnak'ta 620 roket sevk fişeği ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat bulundu.

Uludere ilçesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerince Andaç köyü Serin Vadi bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında, dere yatağında teröristlere ait gömülü vaziyete 620 roket sevk fişeği, 320 anti personel ve 300 anti tank mühimmatı ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, operasyonların kararlıkla sürdüğü kaydedildi.