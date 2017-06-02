Hepsi birinci

Ortaokulu'nun 8 öğrencisi, TEOG kapsamındaki 2. dönem merkezi ortak sınavında, tüm soruları doğru yanıtladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde aynı okuldaki 8 öğrenci, Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamındaki, 2. dönem merkezi ortak sınavında 120 sorunun tamamını yaparak, Türkiye birincileri arasına girdi.



Biga Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Kaan Torun, Ceren Kaçar, Zeynep Sude Manav, Sabiha Gülse, Muhammet Emirhan Kireç, Kardelen Ayşe Akyel, Arda Acar ve İrem Aslan, TEOG sınavında 120 soruyu doğru yanıtladı.



Okul Müdürü Musa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 öğrencinin Türkiye birincileri arasında girdiğini söyledi.



Öğrencilerden 13'ünün tek yanlış yaptığını, 11 öğrencinin ise 118 doğrusunun bulunduğunu anlatan Çetin, şunları kaydetti:



"204 öğrencimiz TEOG sınavına girdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de sonuçlar çok daha iyi. Okul ortalamalarımız geçen yıla göre ve ilk sınava göre çok yükseldi. Akademik başarılarının yanı sıra sportif ve sosyal yönden de okulumuza katkı yaptılar. Okul takımlarımız atletizm ve futbolda çok iyi sonuçlar aldı. Öğretmen kadromuz çok iyi, velilerimiz çok ilgili bu nedenle de talep gören bir okulumuz var. Alt sınıflarımızda çok iyi öğrencilerimiz var eminim ki gelecek yıl da çok sayıda Türkiye birincisi çıkacaktır."



TEOG birincileri arasında yer alan 8-C sınıfı öğrencisi Kardelen Ayşe Akyel ise okulda gördüğü derslerin tekrarını evde yaptığını ve sınav öncesinde günlük yüz soru çözdüğünü ifade etti.