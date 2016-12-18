"Hepimizin içi yanmakta, ciğerleri dağlanmaktadır"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, "Terör saldırıları nedeniyle hepimizin içi yanmakta, ciğerleri dağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Bursa Ülkü Ocaklarının merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Cemal Nadir Caddesi'ndeki yeni binasının açılışına katılan Kılavuz, son günlerde yaşanan terör saldırılarına değindi.



"Terör saldırıları nedeniyle hepimizin içi yanmakta, ciğerleri dağlanmaktadır" diyen Kılavuz, İstanbul ve Kayseri'deki hain saldırılarda şehit olanlara rahmet yaralananlara acil şifalar diledi.



Bursa Ülkü Ocakları'nın açılışı için bir araya geldiklerini hatırlatan Kılavuz, ''Ülkü Ocakları her zaman Türk gençlerini yetiştirmiştir, geliştirmiştir. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Türk gençliğini ilim, iman, ahlak ve ülkü esasında, milli manevi değerlerle birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklaştırarak, Türklük şuuruyla, İslam ahlakıyla yetiştirmek üzere kurduğu bir yuvadır. Sayısız ağabeyimiz, kardeşimiz yetişmiştir. Türk milletine halen hizmete devam etmektedirler. Biz de aynı anlayış ile Türk gençliğini her türlü kötü ortamdan, yanlışlardan uzak tutarak, nitelikli bir şekilde memleketimizin yarınları olmaları için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkü Ocakları bir eğitim ve kültür yuvasıdır. Şehitler kervanıdır, milletimizin bağrından çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanlığının açılışı yapıldı.