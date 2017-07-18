Hentbolda millilerin rakibi belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, IHF 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa grup elemelerinde Hollanda, Belçika ve Yunanistan ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa grup elemelerindeki rakipleri belli oldu.



Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye, Hollanda, Belçika ve Yunanistan ile 5. Grup'ta yer aldı.



23 takımın mücadele edeceği eleme grupları, dörderli 5 grup ve üçlü 1 gruptan oluşacak. Gruplarında ilk sırayı alan 6 takım, play-off oynama hakkı elde edecek. Grup elemelerinde ilk tur 25-26 Ekim, 2. tur 28-29 Ekim, 3. tur 3-4 Ocak 2018, 4. tur 6-7 Ocak 2018, 5. tur 10-11 Ocak 2018 ve 6. tur 13-14 Ocak 2018'de oynanacak.



Play-off maçları ise 8-10 Haziran ve 12-14 Haziran 2018'de yapılacak.



Avrupa'dan 13 ülkenin mücadele edeceği 2019 Dünya Hentbol Şampiyonası'na ev sahibi ülkeler Almanya ve Danimarka ile son şampiyon Fransa doğrudan katılacak.



2018 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya, Belarus, Hırvatistan, Çekya, İspanya, Macaristan, İzlanda, Makedonya, Karadağ, Norveç, Slovenya, Sırbistan ve İsveç takımları arasından en iyisi şampiyonada doğrudan yer alacak.



Geriye kalan 12 takım ve milli takımın da mücadele edeceği eleme gruplarında birinci olan 6 takım, play-off oynayacak. Play-off elemeleri sonrası 9 takım Dünya Şampiyonası'na gidecek.