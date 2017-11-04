Heniyye'den Erdoğan'a tebrik mektubu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Filistin İslami direniş örgütü Hamas'tan bugün yapılan yazılı açıklamada, İsmail Heniyye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mektubu gönderdiği bildirildi.



İsmail Heniyye, Erdoğan'a sağlık, Türk halkına daha fazla ilerleme ve refah dileklerini ifade ettiği mektubunda, Türkiye'nin Filistin davasına ve halkına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



