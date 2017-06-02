Hemzemin geçitlere 10 yılda 761 milyon lira harcandı

TCDD Genel Müdürlüğü, son 10 yılda hemzemin geçit iyileştirmeleriyle alt ve üst geçit yapım çalışmaları için 760 milyon 771 bin 79 lira harcandığını belirtti.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hemzemin geçit kullanıcılarında, geçiş kurallarına uyulmasıyla kazaların önlenebileceği bilincini oluşturmak amacıyla 2009'dan bu yana 28 Haziran tarihleri "Dünya Hemzemin Geçit Bilinçlendirme Günü" olarak kutlanıyor.



2015'te TCDD ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Hemzemin Geçit Bilinçlendirme Günü etkinlikleri, bu yıl Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak.



Gün dolayısıyla hemzemin geçit kazaları konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik, kazaların nedenleri ve önlemlerini içeren broşürler vatandaşlara dağıtılıyor, kamusal alanlara afişler asılıyor ve kamu spotları yayınlanıyor.



HEDEF, HEMZEMİN GEÇİTLERDE SIFIR KAZA



Açıklamaya göre, son 10 yılda hemzemin geçit iyileştirmeleriyle alt ve üst geçit yapım çalışmaları için 760 milyon 771 bin 79 lira harcandı.



Bu kapsamda 2003-2016 yıllarında 627 hemzemin geçit korumalı hale getirildi, korumalı hemzemin geçit sayısı bin 79'a ulaştı.



Hemzemin geçitlerle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu kaza sayılarında önemli düşüş gerçekleşti. 2000 yılında 361 kaza meydana gelirken, 2016'da bu rakam yüzde 85 gerileyerek 51 oldu.



Açıklamada, yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirlerle hemzemin geçitlerde sıfır kazanın hedeflendiği belirtilerek, tüm hemzemin geçit kullanıcısı sürücü ve yayaların, can ve mal güvenlikleri için bu geçitlerde dikkatli davranmaları gerektiği kaydedildi.