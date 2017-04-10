Hem Türkçeyi hem de Türk kültürünü öğreniyorlar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan Türkçe kursuna yaklaşık 100 yerleşik yabancı katılıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde açılan Türkçe kursu, yerleşik yabancıların ilgisini çekiyor.



Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilk olarak 2010'da 30 kişiyle başlatılan kursa bu yıl 100 yerleşik yabancı katılıyor.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Cazağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerleşik yabancıların çevrelerindeki komşularıyla daha iyi iletişim kurabilmek, alışverişlerinde kolaylık sağlamak için kurslara katılmak istediklerini anlattı.



Cazağ, "Merkezde yabancılar için Türkçe kursu 2010'da 30 kişiyle açılmış. Geçen yıl kursa 80 kişi katıldı. Bu yıl da 100 kursiyerle devam ediyor. Bu sene Rus kursiyerler çoğunlukta. Bunun dışında İngiltere, Arnavutluk, İtalya, Ukrayna, Polonya, Belçika ve İran gibi ülkelerden kursiyerler katılıyor. Buradaki ilgi ve alakadan çok memnunlar." dedi.



Kursiyerlerin Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduklarını, özellikle Fethiye'nin doğasını çok beğendikleri için ilçede yaşamayı tercih ettiklerini belirten Cazağ, yerleşik yabancılara Türk kültürünün bir parçası olan misafirperverliği en güzel şekilde gösterdiklerini dile getirdi. Cazağ, "Onlar da memnun kaldıkları için burada yaşamak istiyorlar. Kurslara ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu da bizi sevindiriyor. Türkçemizin bir İngiliz, Ukraynalı, Rus ya da başka bir ülke vatandaşı tarafından konuşuluyor olması, bizi mutlu ediyor. Kursiyerlerimiz okuma ve yazmayı, dil bilgisi kurallarını öğreniyorlar. Kursun sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara da sertifikaları veriliyor."



"DÜNYANIN BİR ÇOK ÜLKESİNDEN ÖĞRENCİLERİMİZ VAR"



Türkçe öğretmeni Levent Akgün, kursiyerlere ilk olarak günlük hayatta kullanabilecekleri seviyede 120 ders saati olan A1 seviyesinde eğitim verdiklerini bildirdi.



İlk eğitimi tamamlayanların 160 ders saati olan A2 kategorisinde eğitime devam ettiğini anlatan Akgün, "A2 eğitimiyle öğrendikleri dili pekiştirerek Türkçeyi daha iyi konuşabiliyorlar. Öğrencilerin yoğun ilgisi var. Farklı ülkelerden birçok vatandaş kursa müracaat ediyor. Yeter sayıya ulaşıldığı zaman yeni sınıflar da açılıyor. Dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerimiz var." diye konuştu.



"TÜRKÇE İLE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ DE ÖĞRENİYORUM"



Bir Türk ile evlendikten sonra ismini değiştiren Belçika asıllı Nermin Aktaş ise 6 yıldır Fethiye'de yaşadığını, Türkçeyi çok az bildiğini ve daha iyi konuşmak için kursa geldiğini söyledi.



Kursu duyunca faydalı olacağını düşündüğünü dile getiren Aktaş, "Faydası da oldu. Burada Türklerle beraber yaşıyoruz. Türkçe ile Türk kültürünü de öğreniyorum. Bu bir zenginliktir." dedi.



Kursiyerlerden 57 yaşındaki Rus Irina James de 9 yıldır Fethiye'de yaşadığını, ev kadını olduğunu söyledi.



Fethiye'de yaşamayı çok sevdiğini belirten James, "İyi Türkçe konuşmak için kursa geliyorum. Türkçe benim için çok önemli." diye konuştu.