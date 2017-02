Hem milli hem de yerli üretilecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "YHT'yi hem milli hem de yerli olarak bizzat kendimiz yapacağız. Ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz. Ülkemizden kaynaklı, bulunduğumuz coğrafyaya, hatta dünyanın her yerine ihraç edeceğiz." dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "YHT'yi hem milli hem de yerli olarak bizzat kendimiz yapacağız. Ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz. Ülkemizden kaynaklı, bulunduğumuz coğrafyaya, hatta dünyanın her yerine ihraç edeceğiz." dedi.



Arslan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından Porsuk Spor Salonunda düzenlenen, "Üye Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 1982 ihtilal anayasasının biçtiği gömleğin kendilerine dar geldiğini belirterek, AK Parti'nin hedeflerinin büyük olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için sağlıklı bir yürütme ile yönetim yapısı bulunması gerektiğini bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine de değinen Bakan Arslan, şunları ifade etti:



"Bu gömlek bize dar geliyor. Bizim daha hızlı yürümemiz lazım. Çünkü bizim hedeflerimiz büyük. Hedeflerimiz millete, memlekete, coğrafyamıza, dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara hizmet etmek. Hizmet edebilmek için daha da büyümemiz lazım. Yerimizde saymamamız gerek. Büyüyebilmek için diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu anayasa değişikliği ile çok daha hızlı, verimli bir yürütme oluşacaktır. Bunun da yolu 16 Nisan'da bu değişikliğin arkasında durmak 'evet' demektir. 14 yıldır ecdadın yazdığı tarihi devam ettiriyoruz. Diyoruz ki, biz bu tarihi daha ileriye taşımalıyız bunun için de köprüye, tünele, hastaneye, değişikliğe, büyümeye 'hayır' diyenlerin arkasından değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu düşüncelerinin ve bu davanın arkasından sağlıklı bir şekilde yürüyerek el ele, gönül gönüle, kapı kapı, mahalle mahalle gezerek davamızı, savunduğumuz değerleri anlatacağız. AK Parti olarak istişare kültüründen geliyoruz. Mahalle mahalle, sandık sandık, ilçe ilçe, il il, istişare ediyoruz. Bu istişarelerin sonunda bir karar ortaya çıkıyor. Bugün ve 14 yıldır olduğu gibi hiç şüphe etmiyoruz. Niye? Çünkü kararı sizle birlikte veriyoruz. 16 Nisan'da da aynı ve güçlü bir şekilde kararınızın arkasında durduğunuzu biliyoruz. Çünkü söz de karar da sizin. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da kararınızın arkasında çok güçlü bir şekilde duracağız, dururken de vesayet odaklarından kurtulacağız. Ülkemizin bekası, istikbali, istiklali için 'evet' diyoruz."



Konuşmaların ardından AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Bakan Arslan'a isminin yazdığı Eskişehirspor forması ve atkısı hediye etti.



Bakan Arslan, daha sonra, Eskişehir'de kurulu Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş'yi (TÜLOMSAŞ) ziyaret etti. TÜLOMSAŞ mühendis ve işçileri tarafından üretilen, tip ve gücü itibarıyla Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyan TLM6V185 dizel motor tanıtımına katıldı.



"YHT'Yİ HEM MİLLİ HEM DE YERLİ OLARAK BİZZAT KENDİMİZ YAPACAĞIZ"



Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren (YHT) kullanan ülkesinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Arslan, şu görüşlere yer verdi:



"Ancak bununla yetinmiyoruz. Bu demiryolu seferberliği kapsamında istiyoruz ki ülkemizin her yerini doğu, batı, kuzey, güney aksında ana koridorlar haline getirelim. Eskişehir merkezli, Bilecik, Kocaeli, İstanbul'a gidiyoruz ancak bununla yetinmeyelim Kapıkule'ye kadar gidebilelim ve Ankara üzerinden de Sivas'a, Erzurum, Erzincan, Kars'a kadar gidelim. Bu ana koridor. Ancak, bunun Bursa'ya uzatılması, Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya, Karadeniz'e, İzmir'e uzatılması, ülkemizin güneyine de uzatılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ancak, sadece yapımla değil artık bu hatlarda kullanacak olan YHT'leri de kendimiz yapabilir olalım istiyoruz. Bu sebeple, seferberlik kapsamında bugün burada çalışan işçi arkadaşlarımıza, genel müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. TÜLOMSAŞ her zaman iddialı olduğunu ortaya koydu. Bugün değil Devrim otomobili de iddiasını ortaya koymuştu. Devrim otomobili ile ilgili TÜLOMSAŞ iddiasını ortaya koyduğunda ülkemiz yöneticileri ve idarecileri onlar kadar inansaydı bugün dünya markası otomobillerden, uçaklardan bahsediyor olacaktık."



Bakan Arslan, TÜLOMSAŞ'ın demiryolu sektöründe motor imal eder hale geldiğini vurgulayarak, şöyle dedi:



"İşçi ve mühendis arkadaşlarımız en az bizim kadar inanıyor. 'Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın insanına olan inancı çerçevesinde ortaya koyduğu büyük hedefler var. Biz de bu büyük hedefleri gerçekleştireceğiz. Türkiye olarak, Eskişehir'den, TÜLOMSAŞ'dan YHT'yi yapacağız' diyorlar. İdare inanıyor, işçi inanıyorsa gerisi bize destek verip yapmak kalıyor. Onun için de yeni 96 YHT setini alırken, sanayi iş birliği programı kapsamında özellikle teknolojinin ülkemize gelmesi, YHT'nin Türkiye'de yapılması ile ilgili şartnamemize koyduk. İlk 20'sini dışarıdan alacağız, sonra kademe, kademe, TÜLOMSAŞ üretimde daha fazla yer alacak ve son 16'yı bizzat yüzde yüz kendisi yapacak. Ancak bununla yetinmeyip YHT'yi yapabilir hale geldikten sonra yine prototipi hazır olan YHT'yi hem milli hem de yerli olarak bizzat kendimiz yapacağız. Ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz. Ülkemizden kaynaklı, bulunduğumuz coğrafyaya, hatta dünyanın her yerine ihraç edeceğiz."



Bakan Arslan ve beraberindeki Vali Azmi Çelik AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca ve diğer ilgililerle özel bölmede sergilenen Devrim otomobili önünde hatıra fotoğraf çektirdi.