Hem ligi hem kupayı bir arada götüremeyiz

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın, "Lige konsantre olmalıyız. İkisini bir arada götürmek bizim için şu anda zor görünüyor." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Boluspor ile golsüz berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, hafta sonu ligde oynadıkları kadro ile 3 gün sonra ikinci bir maça çıktıklarını belirterek, bunun kendilerini çok yorduğunu ifade etti.



Yalçın, bu tür durumların oyuncular için kolay olmadığını belirterek, "Bugün iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Kupada devam etmek istiyor muyuz? Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Gruptan çıkarsak devam edeceğiz. Daha önce de söyledim. Biz Kayserispor olarak çok rahat değiliz. Özelikle, ligdeki pozisyonumuz çok sıkıntılı, bizim için şu anda lig çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Takım olarak lige odaklanmak zorunda olduklarına vurgu yapan Yalçın, "Lige konsantre olmalıyız. Mutlaka oradan puan almalıyız ki moral motivasyonumuz iyi olsun ve buraya da devam edelim. İkisini bir arada götürmek bizim için şu anda zor görünüyor." ifadelerini kullandı.



"ÜÇ PUAN ALAMADIK AMA OYUN ANLAMINDA ÇOK ŞEYLER ALDIK"



Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, "Üç puan alamadık ama oyun anlamında çok iyi şeyler aldık." dedi.



Çapa, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında Kayserispor maçının ilk 15 dakikasının istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, "Sahada çok basit pas hatası yapan, sahada kimin koştuğu belli olmayan ve zaman zaman kopuk bir Boluspor vardı. 16. dakikadan itibaren değişik bir görüntüye büründük. Zaman zaman çok iyi pozisyonlar yakaladığımızı düşünüyorum. Bugün sonuç olarak 3 puan alamadık ama oyun anlamında çok iyi şeyler aldık." şeklinde konuştu.