Hem imam hem kepçe operatörü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi İsafakılı köyünde imamlık yapan Erkin Kayar, namaz saatlerinin haricinde kendi kullandığı kepçeyle civar köylerde mezar yeri açıp, cami ve Kur'an kursu inşaatlarında çalışıyor.

Bekaroğlu Camisi imamı Kayar, köyünde hem imamlık yapıyor hem de köylülere kepçeyle hizmet veriyor.



İmam Kayar, 5 yıl önce din görevlisi olarak göreve başladığını ancak bu görevinden önce iş makinesi operatörlüğü yaptığını söyledi.



Görev yaptığı camiye yakın köylerdeki cami inşaatı ya da Kur'an kursu inşaatlarında kepçe kullanarak köylülere yardımcı olduğunu ifade eden Kayar, şöyle devam etti:



"İlahiyat fakültesi mezunuyum. 5 yıl önce imam hatip sınavlarına girerek kazandım. Ardından İsafakılı köyü Bekaroğlu Camisine din görevlisi olarak atandım. Kendim görev yaptığım camiye 3 kilometre uzaklıktaki Dağ köyünde doğdum büyüdüm. Dağ köyünde yeni yapılan caminin çevre düzenleme çalışmalarında namaz saatleri dışında ve izinli olduğum günlerde köy muhtarına ait kepçeyle çalışarak köylülere yardımcı oluyorum. Ayrıca görev yaptığım köy olsun çevre köylerde olsun Kur'an kursu inşaatında ve mezar açma işi olduğu zaman iş makinesiyle yardımcı oluyorum."



İnsanlara yardımcı olmayı ve hizmet etmeyi çok sevdiğini anlatan Kayar, kendisinin de köylülerin de bu durumdan çok memnun olduğunu dile getirdi.



Kayar, bunun bir insanlık görevi olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Elimden her iş gelir yeter ki insanlara faydalı olan işler olsun. Namaz vakitleri dışında ne iş olursa köylerimize faydalı olacak her işte çalışmaya hazırım." diye konuştu.



- "CAMİNİN YAPIMINDA BÜYÜK EMEĞİ VAR"



Aşağıdağ köyü muhtarı Sezer Acar ise imam Kayar'ın Dağ köyü camisinin yapımında büyük emeği olduğunu vurgularak, "Kendime ait bir iş makinesi var. İş makinesinin operatörü olmadığı için köyümüze yeni yaptığımız caminin çevre düzenleme işlerinde Erkin Kayar hocamız çalışıyor. Ayrıca mezar açma işi olduğu zaman kepçeyle mezar yeri acıyor. Ondan çok memnunuz." dedi.