Hem arı fobisini yendi hem iş sahibi oldu

Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 40 kovan arı sahibi olan Ordulu Serpil Külünk, proje sayesinde hem arı fobisini yenmeyi başardı hem de aile bütçesine katkı sunmaya başladı.

Serpil Külünk (30), aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu.



Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından başvurusu kısa sürede onaylanan Külünk, 30 bin liralık hibeyi hak kazandı.



Proje kapsamında ikamet ettiği Altınordu ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki evinin önüne 40 kovan arı getirilen Külünk, proje sayesinde hem arı fobisini yenmeyi başardı, hem de aile bütçesine katkı sunmaya başladı.



Külünk, yaptığı açıklamada, İstanbul'da doğup büyüdüğünü ve Ordu'ya gelin olarak geldiğini söyledi. Kendisinin ev hanımı olduğunu, eşinin ise çiftçilikle uğraştığını belirten Serpil Külünk, proje sayesinde Ordu'da iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.