Helikopterlerimizde pasif helikopter engel tanıma sistemi olacak

Milli Savunma Bakanı Işık "Harita Genel Komutanlığımızın işlediği bütün yükseltileri, elektrik hatlarını tablet bilgisayarlara aktaracağız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Almanya'nın, unsurlarını İncirlik Üssü'nden sevkiyatına ilişkin takvimin sorulması üzerine Bakan Işık, bu ülkenin İncirlik'te bulunma amacının terör örgütü DEAŞ ile mücadele olduğunu hatırlattı.



Sevkiyatla ilgili planlamanın Almanya tarafından yapıldığını dile getiren Işık, "Almanya'ya 'Siz kendi planlamanızı yapın' dedik. 'Türkiye'nin acelesinden dolayı DEAŞ ile mücadele zarar gördü' noktasına getirmeyiz biz. 'Türkiye bize baskı yaptı da biz DEAŞ ile mücadeleye ağırlık veremedik' gibi bir argümanı biz ortaya koydurmayız" diye konuştu.



Konuyla ilgili Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile telefonla görüştüğünü de anımsatan Bakan Işık, şunları söyledi:



"Alman Savunma Bakanı ile DEAŞ ile mücadeleyi aksatmayacak bir yer değişikliği konusunda mutabakatımız var. Bunu artık kendileri planlasınlar. Kararı kendileri aldılar. Şunu söyledik, 'Bu kararın alınmasına neden olan konuları lütfen tekrar değerlendirin. FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin hassasiyetini, TSK'ya ihanet etmiş ve kaçak pozisyonda olan kişilere siyasi sığınma hakkı vermek gibi konular Türk kamuoyunda çok ciddi tepki oluşturdu. Bu konuları lütfen tekrar değerlendirin' dedik. Türkiye olarak hiçbir zaman Almanya ile ilişkilerimizin gerilmesini istemeyiz ama Almanya'nın da Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat etmesini bekleriz. İncirlik konusunun da bu çerçevede ele alınması lazım."



HELİKOPTERLERE ENGEL TANIMA SİSTEMİ



Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından gündeme gelen helikopter için engel tanıma sistemlerine yönelik soru üzerine Işık, önceki hafta yaptıkları toplantıda konuyla ilgili acil ve kısa vadeli bir çözüm ürettiklerini belirtti. Bakan Işık, şöyle konuştu:



"Harita Genel Komutanlığımızın işlediği bütün yükseltileri, maniaları, elektrik hatlarını tablet bilgisayarlara aktaracağız ve bunu portatif olarak, GPS de takıp helikopterlere hemen vereceğiz. Bunu önümüzdeki en geç üç ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. En geç üç ay içinde tüm helikopterlerimizde pasif helikopter engel tanıma sistemi hazır olacak. Diğer yandan da bunu helikopterin kendi ekranına aktaracak çalışmayı da başlattık. Onu da ASELSAN, daha önceden zaten tecrübesi var. Bu noktada bir de bir kanun değişikliği yapmayı hedefliyoruz. Yükselti yapan her kurum bunu Harita Genel Komutanlığına belli süre içerisinde bildirmek zorunda olacak. Harita Genel Komutanlığı da bildirilen her yükseltiyi hemen kendi sistemine işleyecek ve bunları helikopterlere hemen aktaracak. Bu pasif sistemin yanında bir de aktif sistemlerde de çalışmaları derinleştirme kararı aldık."



DARBE İDDİALARI



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kendi aralarındaki konuşmalarına yönelik ortaya atılan "yeni bir darbe olacağı" iddialarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Işık, "15 Temmuz'dan beri onlar sürekli tarih veriyorlar; 'Ha bugün ha yarın ha öbür gün olacak'. Ben artık bu FETÖ'nün Türkiye'de sistematik bir darbe yapacağına kesinlikle inanmıyorum. Böyle bir güçleri yok. Bireysel birtakım girişimlerde bulunabilirler ama ülkede bir darbe yapma gücüne kesinlikle sahip değiller. Burada teenniyi elden bırakmamak gerekiyor ama olayı bir paranoyaya da götürmemek gerekiyor. Elbette teenniyi elden bırakmamamız gerekiyor. Ama bu hain terör örgütünün artık TSK'da bir darbe yapacak gücünün olmadığını kesinlikle söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



HAKKARİ VE HUDUT HATTINDAKİ İNCELEMELERİ



Hakkari'de, 3. Piyade Tümen Komutanlığı, "Dağlıca Taburu" ile hudut karakolları ve sınır hattındaki incelemelerine ilişkin de değerlendirmesi sorulan Işık, yoğun ve güzel bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.



"Hangi şartlar altında olursa olsun askerin mücadele azminin, kararlılığının, moralinin yüksek olması terörle mücadelede bizim en büyük gücümüz." diyen Işık, terörle mücadeleye yönelik koordinasyonun da çok güçlü hale geldiğini söyledi. Işık, şunları kaydetti:



"Asker polis, jandarma, güvenlik korucusu, kamu yöneticileri tam bir birlik ve beraberlik içerisinde, uyum içerisinde çalışıyorlar. Bu da terörle mücadelede başarı şansını çok artırıyor. Terör örgütü artık sistematik eylem yapamaz hale geldi. Ya EYP ile bir ya da uzaktan havanla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hamd olsun artık bir araya gelip eylem yapma özelliklerini kaybettiler. Bu önemli bir şey. Ayrıca artık birlikler kendi ihtiyaçlarını görmede, karşılamada son derece tecrübe kazanmışlar. Biz de buradan ciddi destek görüyoruz. Öyle olunca birliklerdeki askerin memnuniyetinde de ciddi bir artış var. Üs bölgesinde özellikle kısa sürede yoğun bir yapılaşmanın olması, askerin bir an önce daha işi şartlardaki mekanlara taşınması o da ayrı bir moral olmuş. Biz de daha başka ne yapabiliriz, üzerimize düşen daha fazla ne var, onları da yerinde tespit ettik. Arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik, en hızlı şekilde eksikliklerin de tamamlanması için çalışacağız. Ayrıca hükümet düzeyinde yapmamız gereken çalışmaları not aldık."