Büyükçekmece'de düşen helikopterle ilgili soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ'ye ait helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ'ye ait helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.



Olayın ardından helikopterin düştüğü bölgede görevlendirilen iki Cumhuriyet savcısının nezaretinde olay yeri inceleme ve kaza kırım uzmanları inceleme yaptı. Uzmanların, kazaya ilişkin ilk tespitlerini tamamladıkları, bu doğrultuda ön rapor hazırlayarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edecekleri bildirildi.



Bu arada düşen helikopterin tüm parçalarının toplanarak güvenli bir ortama alındığı, bu parçalar üzerinde teknik çalışma yapılacağı belirtildi.



OLAY



Atatürk Havalimanı'ndan dün saat 11.16'da kalkan Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ'ye ait S-76 tipi Sikorsky TC-HEZ kuyruk tescilli helikopter, 11.21'de televizyon kulesine çarparak, Büyükçekmece sınırları içinde E-5 karayolu üzerine düşmüştü.



Kazada, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, Rus uyruklu Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut yaşamını yitirmişti.