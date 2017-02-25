Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Adana'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram eroin, 12 kilo 650 gram esrar ve bin 540 uyuşturucu hap ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesi Sümer, Kurtuluş, Uçak, Gülbahçesi, Barbaros, Gürselpaşa mahalleleri ile Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat ekiplerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 kilogram eroin, 12 kilo 650 gram esrar ve bin 540 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.



Operasyonun polis kamerası tarafından kaydedilen görüntüsü basınla paylaşıldı.