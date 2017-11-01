Helal Akreditasyon Kurumu tasarısı yasalaştı

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere Helal Akreditasyon Kurumu kurulmasına dair kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.



HAK, verilen görevleri yerine getirmek üzere Ekonomi Bakanlığı ile ilgili ve Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kuruluş olacak.



HAK, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edecek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını, düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlayacak.



HAK, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli olacak.



Tasarıyla "helal akreditasyon" tanımı yapılıyor. "Helal akreditasyon", helal uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşların HAK tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi ve izlenmesini ifade edecek.



Yurt içi ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak olan kurum, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek, bunları uygulayacak.



Kurum, faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye'yi temsil edecek, bunlara üye olacak, yönetimlerinde görev alacak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet verecek, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalayacak. HAK, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kuracak, iş birliğinde bulunacak.



Kurum, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetleri icra edemeyecek, verdikleri hizmetleri sunamayacak, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamayacak ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremeyecek.



DANIŞMA KURULU OLUŞTURULACAK



Helal Akreditasyon Kurumu, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Genel Sekreterlik birimlerinden oluşacak.



Kurumun karar organı olarak Yönetim Kurulu, başkan ve 4 üye olmak üzere Ekonomi Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacak.



Başkan, tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek.



Danışma Kurulu, aralarında bakanlık temsilcilerinin de olduğu 44 kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşundan oluşacak.



Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıl olacak.



İhtiyaç görülmesi halinde ilgili görülen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan Danışma Kurulu toplantılarına temsilci davet edilebilecek.



İLGİLİ DAİRE BAŞVURULARI İNCELEYECEK



Helal Akreditasyon Kurumunda, Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birimleri yer alacak.



Helal Akreditasyon Dairesi, helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri yapan kuruluşların helal akreditasyon başvurularını inceleyecek, sonuçlandıracak, akredite edilen kuruluşları izleyecek, denetleyecek.



Uluslararası İlişkiler Dairesi, helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirecek, helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapacak.