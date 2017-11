Helal Akreditasyon Kurumu kuruluyor

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kuruluyor.

TBMM Genel Kurulunda, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.



Kanuna göre, HAK, verilen görevleri yerine getirmek üzere Ekonomi Bakanlığı ile ilgili ve Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kuruluş olacak.



HAK, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edecek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını, düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlayacak.



HAK, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli olacak.



Kanunla, "helal akreditasyon" tanımı yapılıyor. "Helal akreditasyon", helal uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşların HAK tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi ve izlenmesini ifade edecek.



Yurt içi ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak olan kurum, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek, bunları uygulayacak.



Kurum, faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye'yi temsil edecek, bunlara üye olacak, yönetimlerinde görev alacak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet verecek, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalayacak. HAK, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kuracak, iş birliğinde bulunacak.



Kurum, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetleri icra edemeyecek, verdikleri hizmetleri sunamayacak, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamayacak ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremeyecek.



DANIŞMA KURULU OLUŞTURULACAK



Helal Akreditasyon Kurumu, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Genel Sekreterlik birimlerinden oluşacak.



Kurumun karar organı olarak Yönetim Kurulu, başkan ve 4 üye olmak üzere Ekonomi Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacak.



Başkan, tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek.



Danışma Kurulu, aralarında bakanlık temsilcilerinin de olduğu 44 kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşundan oluşacak.



Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıl olacak.



İhtiyaç görülmesi halinde ilgili görülen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan Danışma Kurulu toplantılarına temsilci davet edilebilecek.



İLGİLİ DAİRE BAŞVURULARI İNCELEYECEK



Helal Akreditasyon Kurumunda, Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birimleri yer alacak.



Helal Akreditasyon Dairesi, helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri yapan kuruluşların helal akreditasyon başvurularını inceleyecek, sonuçlandıracak, akredite edilen kuruluşları izleyecek, denetleyecek.



Uluslararası İlişkiler Dairesi, helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirecek, helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapacak.



Helal Akreditasyon Kurumunun yurt dışında yürüteceği hizmetler için buralarda ofisler kurulabilecek. Yurt dışı ofisleri, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.



KURUMA GENEL BÜTÇEDEN YARDIM YAPILACAK



Kurumda, helal akreditasyon uzman ve uzman yardımcıları görev alacak. Helal akreditasyon uzmanlığı için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını bitirme şartı aranacak. Uzmanlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla girecek, belirli süre meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavına tabi olacak.



Kurumun gelirlerini, genel bütçeden yapılacak yardımlar, akredite kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon kullanım ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler, kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü yardım, bağış ve benzeri gelirler oluşturacak.



Kurumun para, evrak ve her çeşit malı, devlet malı hükmünde olacak ve kurumun görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.



Kurum tarafından yapılacak işlemler, harçlardan ve damga vergisinden istisna olacak.



Kurum, helal akreditasyon amacıyla başvuran kuruluşların müracaatı, değerlendirilmesi ve akredite edilmesiyle ilgili elde edilen bilgilerin gizliliğini koruyacak.



Kurum için 50 kadro ihdas edilecek.



Tasarının yasalaşmasının ardından, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.