Hekimler öğrencileri hastalıklara karşı uyardı

Milyonlarca öğrenci okulun yolunu tutmaya hazırlanırken, uzmanlar öğrenci, öğretmen ve velileri muhtemel enfeksiyon hastalıkları ile ortopedik risklere karşı uyardı.

Yeni eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili yarın çalacak. Milyonlarca öğrenci okulun yolunu tutmaya hazırlanırken, hekimler öğrenci, öğretmen ve velileri muhtemel enfeksiyon hastalıkları ile ortopedik risklere karşı uyardı.



Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Özkılıç, AA muhabirine aileleri telaşlandıran bağışıklık sistemi hastalıkları hakkında bilgi verdi.



Bağışıklık sisteminin öncelikle mikropların vücuda girmesini engellemeye çalıştığını, bu noktada başarılı olamazsa mikropları vücuda girdiği noktada yok etmeye çalıştığını belirten Özkılıç, "Bağışıklık sistemi mikropları vücuda girdiği yerde yok edemezse yayılmasını engelleyerek sadece o bölge ile sınırlı enfeksiyon olarak kalmasını sağlamaya çalışır. Bağışıklık sistemi bu fonksiyonlarını hayat boyu sürdürerek bizleri hastalıklara karşı korur." bilgilerini verdi.



Bağışıklık sistemi fonksiyonlarının akyuvarlar, timus bezi, dalak, lenf bezleri, kemik iliği gibi birçok organın birlikte çalışması ile yerine getirildiğini anlatan Özkılıç, "Bunlardan herhangi birinde oluşabilecek hastalıklar, bağışıklık sisteminde de zafiyet oluşturur. Başta anne sütü ile beslenme olmak üzere, çocukluk çağında geçirilen hastalıklar ve uygulanan aşılar, bağışıklık sisteminin gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenle çocukluk çağında enfeksiyon hastalıkları daha sık görülür. Bağışıklık sistemi kötü beslenme, olumsuz çevre şartları, uykusuzluk, aşırı yorgunluk ve stresle beraber zayıflar." diye konuştu.



"A TİPİ SARILIK OKUL ÇOCUKLARINDA SIK GÖRÜLMEKTEDİR"

Grip rahatsızlığının, solunum yoluyla bulaşan ve özellikle eylül ile mart aylarında görülen, öksürük, ateş, halsizlik ve nezle ile seyreden bir hastalık olduğunu aktaran Özkılıç, "Öksürük, burun akıntısı ya da tıkanıklığının ardından akciğer enfeksiyonu, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonu gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir. 6 aydan büyük tüm çocuklara mevsimsel grip aşısı yapılmalıdır." hatırlatmasını yaptı.



Özkılıç, okul çağı çocuklarında görülen döküntülü hastalıklardan kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği için Sağlık Bakanlığı tarafından ilk dozu bir yaşında ve hatırlatıcı dozu 6 yaşında olmak üzere tüm okul çocuklarına rutin aşı yapıldığını söyledi.



Çocuklarda önemli olan bir diğer hastalığın sarılık (hepatitler) türleri olduğunu hatırlatan Özkılıç, "Özellikle dışkı ile bulaşmış yiyeceklerle ağız yoluyla geçen A tipi sarılık okul çocuklarında sık görülmektedir. Sarılıktan korunmanın yollarının başında gıda ve el temizliği geliyor. Yine de yüzde 100 korunmak için mutlaka aşı yapılmalıdır. Hepatit A aşısı eksik olan okul çocukları mutlaka 6 ay arayla iki doz şeklinde aşılanmalıdır." uyarısında bulundu.



"ÇANTANIN ASKI VE SIRT DESTEKLERİ YETERLİ VE YUMUŞAK OLMALI"

Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Levent Arslan ise okul çağındaki çocuklarda duruş bozukluğuna (Postüral kifoz) karşı çeşitli önerilerde bulundu.



Okul çantalarının toplam ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10-15’ini geçmemesi gerektiğini belirten Arslan, "Çanta her zaman çift omuzda taşınmalıdır. Tek taraflı taşınması, omurganın ağırlık olan tarafa doğru eğilmesine yani skolyoza zemin hazırlayabilir. Hatta bu tarz yanlış kullanımların ilerde bel fıtığı gibi bazı omurga sorunlarına zemin hazırlayabileceği iddia edilmektedir. Ayrıca omuz ve sırt ağrısını azaltmak için çantanın askı ve sırt destekleri yeterli ve yumuşak olmalıdır. İnce askılı çantalar omuz üstündeki kaslarda baskıya neden olabileceğinden zedelenmelere yol açabilir. Omuz askılarının boyu öğrenciye göre ayarlanmalıdır. Fazla uzun bırakılmamalı, çantanın ağırlığı belden aşağıya sarkmayacak şekilde kısa olmalıdır." ifadelerini kullandı.