Heimlich manevrasının mucidi öldü

ABD'li doktor Henry Heimlich, 96 yaşında hayatını kaybetti.

"Heimlich manevrası" olarak adlandırılan ve solunum yolunun yemek ya da yabancı bir cisimle tıkanması sonucu boğulmayı engellemek için kullanılan tekniğin mucidi ABD'li doktor Henry Heimlich, 96 yaşında hayatını kaybetti.



Doktor Heimlich'in cumartesi günü erken saatlerde Ohio eyaletinin Cincinnati şehrindeki bir hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.



Hemlich, 1974 yılında kendi keşfettiği ve adını verdiği Heimlich manevrasını ilk kez geçtiğimiz mayıs ayında boğazına yemek takılan bir kadına uygulamıştı.



Heimlich manevrası ile şimdiye kadar sadece ABD'de binlerce insanın hayatının kurtarıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA