"Hediyem Kur'an Olsun"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında, Isparta'da 32 bin 386 Kur'an-ı Kerim alındı.

Isparta Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şube Başkanı Galip Akın, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının geçen yıl "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasını başlattığını kaydetti.



Kampanyanın hızlı bir şekilde devam ettiğini, Türkiye genelinde çok güzel işler yapıldığını belirten Akın, amaçlarının kıt imkanlar içinde olup da Kur'an'a ulaşamayan, eline alıp okumayan insanlara Kur'an-ı Kerim ulaştırmak olduğunu anlattı.



Özellikle Afrika kıtasındaki ülkelerde yaşayan Müslümanların tahta üzerinde Kur'an öğrenmeye çalıştığını vurgulayan Akın, kampanyanın bu insanlara Kur'an'ı iyi bir şekilde öğrenme noktasında büyük katkı sağlayacağını ifade etti.



Kampanya kapsamında 40 ülkeye Kur'an-ı Kerim gönderildiğini aktaran Akın, Isparta halkının kampanyaya büyük destek verdiğini söyledi. Bugüne kadar hayırsever Ispartalıların kampanyaya 370 bin liralık destek sağladığını vurgulayan Akın, bu yardımla 32 bin 386 Kur'an-ı Kerim alındığını belirtti.



Akın, toplanan Kur'an-ı Kerim'in ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılmak üzere Diyanet Vakfına gönderildiğini, kampanyanın halen devam ettiğini, isteyenlerin 12 lira karşılığında ihtiyaç sahibi Müslümanlara Kur'an-ı Kerim yardımında bulunabileceğini sözlerine ekledi.