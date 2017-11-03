Hedefimiz enflasyonu tek haneli orana düşürmek

Başbakan Yıldırım, "Bugün açıklanan enflasyon oranı yüzde 11,9. Bu, bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimiz Orta Vadeli Planda'da belirttiğimiz gibi önümüzdeki yıldan itibaren bunu tek haneli orana düşürmek." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Terzibaba Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Başbakan Yıldırım, Erzincan'da hemşehrileriyle bir araya geleceğini, vatandaşlarla dertleşeceğini, memleket meselelerini konuşacağını belirterek, beraberindeki bakanlarla yoğun bir programı olduğunu ifade etti.



Yıldırım, dün kendi başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında alınan kararlara ilişkin soru üzerine, toplantıda hava savunma sistemi, tank modernizasyonu, elektronik koruma sistemleri ve gemi projelerinin de aralarında bulunduğu 5 milyar dolar tutarında 22 projenin karara bağlandığını dile getirdi.



İçişleri Bakanlığı ve jandarmanın ihtiyaçları olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:



"Toplam 22 proje. Dün bunlarda karar alındı ama önemli tarafı şu; Projelerde yerlilik oranı oldukça yüksek. Yani savunma sanayisinde de caydırıcılıkta da Türkiye artık kendi imkan ve kabiliyetleriyle ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zaman başka ülkelere, ihtiyacı olan ülkelere de yardım ediyor. Bize yapılanı biz yapmıyoruz. Malum bize bazı ülkeler kısıtlamalar getirmeye çalışıyor ancak biz böyle bir politika izlemiyoruz. Elimizdeki bilgiden, teknolojiden dost ve kardeş ülkelerin yararlanmasına imkan sağlıyoruz. Bölgede barışın, güvenliğin, istikrarın sağlanması için hem savunma hem de caydırıcılık kabiliyetimizi geliştirmek durumundayız. Şu anda savunma sanayimizde de bu çalışmalar kararlılıkla devam ediyor."



"ENFLASYON BİR SONUÇ"



Bir gazetecinin, enflasyonda artışın sürdüğünü belirterek, "bu durumu neye bağlıyorsunuz?" diye sorması üzerine Yıldırım, "Enflasyon bir sonuç. Bugün açıklanan enflasyon oranı yüzde 11,9. Bu, bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimiz, Orta Vadeli Plan'da da belirttiğimiz gibi önümüzdeki yıldan itibaren bunu tek haneli bir orana düşürmek." dedi.



Bu konuda yürütülen çalışmaları, alınan önlemleri gelecek dönemde paylaşacaklarını bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bunun sebeplerini biliyoruz ama sebeplerine girmekten ziyade sonuç önemlidir. Sonuç, bizim beklediğimizin üzerinde bir enflasyon var. Amacımız bunu daha aşağıya çekmek. Bunu nasıl sağlayacağız? Daha fazla üreteceğiz. Piyasanın nakit ihtiyacını daha fazla karşılayacağız. Dolayısıyla üretim, girdi maliyetlerini azaltacağız. Özetle, istikrar ve güveni sürdürülebilir hale getireceğiz. Böylece enflasyon da kendi doğal şartları içinde inmiş olacak. Zaman zaman kurdaki oynaklıklar ve bölgesel şartlardan kaynaklanan böyle dalgalanmalar oluyor ama bunların kalıcı bir durum olmadığını, mutlaka orta ve uzun vadede daha istikrarlı bir ekonomik süreci yaşayacağımızı vatandaşlarımıza ifade etmek isterim."



