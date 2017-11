Hedefimiz, Cumhuriyet tarihinin en yüksek kömür üretimine ulaşmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin kömür üretiminin artış eğiliminde olduğunu belirterek, "Hedefimiz, Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin kömür üretiminin artış eğiliminde olduğunu belirterek, "Son 2 yılda 60 milyonları, geçtiğimiz yıl 70 milyonları bulduk. Bu yıl 80 milyon ton yıllık yerli üretimi Türkiye'de geçeceğiz. Hedef 2018 yılı sonuna doğru 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak." dedi.



Hattat Holding ve Eren Holding arasında gerçekleştirilen "Zetes-Hattat Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü" imza törenine katılan Albayrak, bu protokolle sağlanan iş birliğinin Türkiye'nin yerli kaynakları önceleme stratejisi için önemli bir adım olduğunu söyledi.



Enerji alanında çok önemli değişiklikleri hayata geçirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, "Esas konu Türkiye'nin kazanması. Son 10 yıl ortalama, enerji ve maden ithalatında 55 milyar doları harcayan bir ülke olarak ki, 44 milyar doları enerji alanında, 10 küsur milyar maden alanında... 2016 yılı sonu cari açığımızın neredeyse 1,5 katından daha fazla bir rakamı bu alana harcayan bir ülke olarak, Bakanlık olarak çok daha büyük bir seferberlikle bu süreci dönüştürmemiz gerektiğine inandık. Bu önemli stratejinin sacayaklarından bir tanesi yerli kömür, yerli kömürün daha yoğun şekilde kullanılması ve ithale alternatif olarak birçok alanda dönüştürülmesiydi. Güneşte de rüzgarda da HES'lerde de nükleerde de enerjinin her alanında en iyisini yapmak zorundayız. Güneşte dünyanın en büyüğünü yapıyoruz, rüzgarda dünyanın en düşük fiyatıyla ihaleyi gerçekleştirdik, yüzde 65 yerlilikle müthiş bir süreci başlattık. Maliyetler bir yıl içinde, megavatı milyon avrolardan yarı yarıya düşmüş durumda, 500 binleri konuşuyoruz, daha da düşecek. Hem maliyet düşüyor verimlilik artıyor, hem bu çerçevede yerli üretim noktasında ithalatın düşmesine dayalı kazan-kazan süreci oluşuyor." diye konuştu.



"ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İTHAL KÖMÜRÜN PAYINI AZALTACAĞIZ"



Albayrak, "Son 2 yılda 60 milyonları, geçtiğimiz yıl 70 milyonları bulduk. Bu yıl 80 milyon ton yıllık yerli üretimi Türkiye'de geçeceğiz. Hedef 2018 yılı sonuna doğru 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak." ifadelerini kullandı.



Bazı kesimlerin 'Türkiye, her şeyi kömürle mi yapacak?' eleştirisinde bulunduklarını anımsatan Albayrak, Türkiye'nin bugünkü elektrik üretim portföyü içinde yüzde 30'lardaki ithal kömür payını azaltmak istedikleri için bu adımları attıklarının altını çizdi.



Albayrak, yerli kaynakları önceleme adına atmayı planladıkları adımlara değinerek, şöyle devam etti:



"Bugün yaklaşık 18 milyar ton Türkiye'nin kömür rezervi varken yılda 40 milyon tona yakın kömür ithal ediyorsa burada bir problem var. 'Toplam elektrik portföyündeki ithal payını düşürmek, ithali yerli kömürle ikame etmeye çalışmak.' demiştik. Bugün Türkiye'nin en büyük kömür santrali, 2 bin 800 megavatlık en büyük ithal kömür santrali olan Eren Grubu'nun yılda 7 milyon tona yakın kömür ithal ederek yaklaşık 21 milyar kilovatsaate yakın elektrik üreten bir santralin Hattat Grubu ile bir araya gelerek, yerli kömür konusundaki amaca hizmet edecek en önemli sacayaklarından birini ortaya koyması çok önemli. 7 milyon ton yerli üretim demek, 7 bin kişiye istihdam, bugünkü kömür fiyatlarıyla 700 milyon dolarlık ithalatın yerli kaynaklarla sağlanması, cari açığa 700 milyon dolarlık katkı demek. Türkiye'nin yıllık 280-290 milyar kilovatsaat elektrik tükettiğini göz önünde bulundurursak, sadece bu santralin 21 milyar kilovatsaat üretiminin yüzde 7,5'lik üretime denk geldiğini ortaya koyarsak, ithalden yüzde 7,5, yerlide yüzde 7,5, totalde yüzde 15 net yerlilik katkısına da çok büyük hizmet etmiş olacak."



"MEVCUT ÇALIŞANLARIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"



Amaçlarının sadece Zonguldak-Amasra bölgesinde değil, Türkiye'nin kömür kapasitesi ve potansiyelinin yoğun olduğu her yerde hem üretimi hem de istihdamı artırmak olduğunu dile getiren Albayrak, "Hem cari açığı azaltma ve ekonomiyi iyileştirme noktasında önemli adımları atma hususuyla, sektörün daha kurumsallaşması, iş sağlığı ve güvenliği anlamında, daha profesyonel, daha kurumsal, daha güçlü firmalarla, sektörün daha iyileşmesi ile ilgili çok yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Albayrak, yapılmaya çalışılan manipülasyonların hiçbir önemi olmadığını belirterek, "Hiçbir şekilde özelleştirme amacı, kurumları kapatma amacı gütmeyen, mevcut çalışanları işten çıkarmayı bırakın, bunların sayısını artıracağız. Kömür tarihimizde ulaşılamamış rakamlara ulaşarak çok daha fazla, bölge insanına istihdam oluşturacağız." diye konuştu.



Eskiden zarar eden firmaların bölgeye yatırım yapar hale getiren projelerin önünü açtıklarını aktaran Albayrak, "Daha verimli, sürüdürülebilir ve uzun vadeli bir dönüşüm süreci oluşturma stratejisindeyiz. Eyleme, söyleme, arkasındaki iradeye bakacağız, sonra önümüze bakacağız, mesai kaybetme lüksümüz yok." dedi.



Albayrak'ın konuşmasının ardından Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, "Zetes-Hattat Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü"nü imzaladı.