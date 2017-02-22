Hedefim milli takım

Kayserispor'un ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği Güray Vural, sarı-kırmızılı takımda iyi bir performans sergileyip A Milli Futbol Takımı'na gitmeyi hedeflediğini söyledi.

Kayserispor'un ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği Güray Vural, sarı-kırmızılı takımda iyi bir performans sergileyip A Milli Futbol Takımı'na gitmeyi hedeflediğini söyledi.



Kayserispor formasıyla çıktığı 4 lig maçında 2 gol atıp bir de asist yapan deneyimli orta saha oyuncusu, performansıyla kendisinden söz ettirirken, takımının yükselişine da katkı sağladı.



Açıklamada bulunan Güray Vural, yükselen bir performans ortaya koyduğunu ve bunu devam ettirip milli takıma seçilmeyi hedeflediğini kaydetti.



Akhisar Belediyespor forması giyerken bir kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldığını anımsatan Güray, "Bu zamana kadar bir kere milli takıma gittim ama önemli olan bir kere, iki kere, üç kere değil, orada da kalıcı olabilmek. Biz burada performans gösterdikçe tabii ki Fatih hoca da çağıracaktır. Benim hedefim burada iyi çalışıp kendimi gösterebilmek ve sonunda milli takıma gitmek." dedi.



Güray Vural, takım olarak ligde çıkış yakaladıklarını, bu olumlu ortamı devam ettirmeleri gerektiğini bildirdi.



"SERGEN HOCANIN BURADA OLMASI BENİM GELİŞİMDE ETKİLİ OLDU"



Devre arasında Kayserispor'un birçok transfer yapmasına rağmen takım uyumunu çok çabuk sağladıklarını vurgulayan Güray Vural, "Buraya gelen oyuncuların birçoğu kendi takımında forma şansı bulmuş, bu ligi bilen ve tecrübeli oyuncular. Bu, bize zaten avantaj sağladı. Çıktığımız maçlarda da galip gelince ekstra moral motivasyon oldu ve birbirimize uyumumuzu kolaylaştırdı. Şu an iyi gidiyoruz, umarım böyle devam eder." diye konuştu.



Trabzonspor'dan, sahada görev alamadığı için ayrıldığını aktaran Güray, "Oynamayı düşünen bir futbolcuyum. Sergen hocanın burada olması benim gelişimde etkili oldu ve Kayserispor'u tercih ettim. Doğru bir karar verdiğimi de görüyorum. Kendi adıma performansım önemli. Ben iyi olursam takıma katkı sağlamış olurum. Daha iyi şeyler yapabilirim, bunu çok iyi biliyorum. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder." şeklinde görüşlerini aktardı.