Hedef MİT’e Bilgi Akışını Kesmekti

15 Temmuz’da AKOM’u işgal etmeye giden 5 askere ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesiyle ilgili gerekçeli karar açıklandı.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) işgal ettikleri iddiasıyla yargılanan Kurmay Yarbay Mustafa Kubilay’ın da aralarında bulunduğu 5 sanık geçtiğimiz ay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dosyayla ilgili gerekçeli kararını yazmayı tamamladı. Kararda 3 bine yakın yüksek çözünürlüklü kamera ile İstanbul’un birçok noktasını kayıt altına alan AKOM’un işgalinin koordinesinin, Harp Akademileri’nde başhoca olan firari Albay Ahmet Zeki Gerehan tarafından yapıldığı vurgulandı.

MİT’E GÖRÜNTÜ AKIŞI KESİLMELİ

Kararda, AKOM’da elde edilen görüntülerin anlık olarak MİT’e iletildiği ifade edilirken, FETÖ’cü askerlerin bu nedenle AKOM’a hakim olarak İstanbul’da kaos ortamı yaratmak ve görüntülerin MİT’e gönderilmesini engellemeyi amaçladıklarına vurgulandı. Bu durumun darbecilerin Whatsapp grubunda yer alan Albay Müslüm Kaya tarafından “AKOM kontrol altına alındı. Çok acil havacıların teknik ekibini istiyorlar. Görüntü izlemeyi kesmek için” mesajdan da anlaşıldığı ifade edildi.

EMİR KOMUTA YARBAY KUBİLAY’DA

AKOM’un işgaliyle ilgili gerekçeli kararında gerçekleşen hukuksuz eylemler tek tek şu şekilde sıralandı: “AKOM binası Yarbay Mustafa Kubilay’ın emir komutası altında işgal edildi. Binaya yaklaşan silahsız ve savunmasız vatandaşlara ve iş makinelerine ateş ettiler. Yurtta Sulh Whatsapp Grubu’nda işgal edilen AKOM’la ilgili darbeye katılan diğer askerlerle bilgi paylaşımında bulunuldu.”

Kaynak: ajanslar