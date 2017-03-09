Hedef kitle kararsız seçmen

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, paketin içeriği konusunda henüz yeterince bilgisi olmayan veya tereddütlü olan kararsız seçmen ile ilgili daha yoğun çalışma yürüteceklerini belirtti.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, halk oylaması öncesinde yapacakları çalışmada, anayasa değişikliğinin içeriği konusunda henüz yeterince bilgisi bulunmayan veya tereddütü olan kararsız seçmen üzerinde yoğunlaşacaklarını bildirdi.



Yılmaz, AK Parti'nin çok güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu ve her kampanya döneminde önemli hazırlıklar yaparak, teşkilatla etkili bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi.



16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının genel seçim ya da yerel seçim olmadığını, anayasa değişiklik paketinin halkın onayına sunulacağını dile getiren Yılmaz, milletin geleceği ile ilgili çok önemli bir değişim meselesinin icra edileceğini anlattı. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu süreçte hem parti teşkilatlarımızla hem de sivil toplumla paketin içeriğini anlatacağız. Bizim için birinci öncelik halkımızın önüne giden bu paketin içeriğini doğru, sağlıklı bir şekilde seçmenlerimize aktarmak. Çünkü çok yalan yanlış sözler var, karalamalar var ancak biz paketin içeriğine güveniyoruz. Bu anayasa paketini milletimizin vekilleri, Gazi Meclisimiz çok büyük bir çoğunlukla onayladı ve milletimize sundu. Şimdi inanıyoruz ki milletimiz yine güçlü bir şekilde bu pakete 'evet' diyecek. Bunu bilen bazı muhalif çevreler paketin içeriğini milletin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar. Karalama kampanyaları yapıyorlar. Dolayısıyla bizim yapacağımız güvendiğimiz bu paketin içeriğini en sağlıklı bir şekilde topluma aktarmak olacak."



Anayasa değişiklik paketinde yer alan 18 maddede neler olduğunu, bunların neler getireceğini, faydalarını, neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu vatandaşla paylaşacaklarını belirten Yılmaz, paketin içeriği konusunda henüz yeterince bilgisi olmayan veya tereddütü bulunan kararsız seçmenlere yönelik daha yoğun çalışma yürüteceklerini bildirdi.



Muhalefetin kampanya sürecinde gerçekleri millete aktarmadığını ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:



"Maalesef muhalefet çok yoğun bir karalama kampanyası yaptı, yalan yanlış birçok konuyu gündeme getirdi. Paketin içeriğini okumamış vatandaşlarımız üzerinde belli bir etki oluşturmuş olabilir ama ben inanıyorum ki bu yalanlar, bu temelsiz söylemler dönüp tam da bunları yapanları vuracaktır. Çünkü vatandaş, içeriğine baktıkça bu propagandanın ne kadar temelsiz, ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu bizatihi görecek ve gördükçe de 'evet' çok daha güçlü hale gelecektir. Muhalefet içerik konusunda kendisini zayıf hissettiği için, maddeler, bunların getirdikleri konusunda çok fazla ikna edici birşey söyleyemeyeceği için genel anlamda milletin kafasını karıştırıp, o şekilde sonuç almaya çalışıyor."



"SİSTEM İLE İLGİLİ HİÇBİR FİKİR BEYAN ETMEDİLER"



Yılmaz, anayasa değişiklik teklifinin, TBMM'de değerlendirilmesi sırasında da muhalefetin temelsiz eleştirilerde bulunduğunu belirtti. Mecliste, ana muhalefet partisinin paketin içeriğine ilişkin hiçbir şey söyleyemediğini dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:



"Sabah akşam temelsiz bir şekilde 'Rejim değişiyor' diye bir argüman kullandılar. Aslında 'Rejim değişiyor' argümanının arkasına saklanıp, sistem ile ilgili hiçbir fikir beyan etmediler. Halbuki rejimin değiştiği yok, rejim cumhuriyet, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti anayasal güvence altında, bunu herkes biliyor. 1923 yılında Türkiye rejim ile ilgili tercihini yapmış durumda. Bu hiçbir şekilde tartışmaya açık değil ama buna rağmen muhalefet maalesef olayı buraya çekmeye çalışıyor. Yönetim sistemi konusunda söyleyecek sözleri olmadığı için olayı başka alanlara çekiyorlar."



"TAVSİYEM, YENİ SİSTEMİ DAHA DETAYLI İNCELESİNLER"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine bakıldığında da anayasa değişiklik paketi hakkında çok fazla bilgili olmadığını gösterdiğini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:



"Kılıçdaroğlu'nun bir beyanatı var, 'Yeni sisteme göre cumhurbaşkanı ve başbakan farklı partilerden seçilirse kargaşa çıkar' diyor. Bu ifade aslında ana muhalefet tarafından yeni sistemin hiç algılanmadığını gösteriyor. Çünkü yeni sistemin zaten özü bu çift başlılığı ortadan kaldırmak idarede. Cumhurbaşkanı ile başbakanın yetkilerini birleştirmek, bu olduğu için önümüzdeki süreçte böyle bir ihtimal ortadan kalkacak. Mevcut sistemin sorunlarını yeni sistemin riski gibi sunuyor Sayın Kılıçdaroğlu. Benim tavsiyem lütfen bu yeni sistemi daha detaylı incelesinler. Hiçbir şekilde yeni sistemle ilgili olmayan mevcut sistemde olan sorunları yeni sisteme atfetmesinler. Bu örnek de aslında ana muhalefetin yeni sistemden ne kadar uzak olduğunu bizlere gösteriyor. Bir kez daha herkesi yeni sisteme çok daha detaylı çalışmaya davet ediyorum."



"YENİ SİSTEMLE TÜRKİYE DAHA ETKİLİ AKTÖR HALİNE GELECEK"



Yılmaz, milletin güçlü bir şekilde yeni sisteme 'evet' diyeceğine yürekten inandığını vurgulayarak, "Yeni sistemle Türkiye'nin uzun yıllar yaşadığı çatışmalar, çekişmeler ortadan kalkacak, idare çok daha etkili ve hızlı işleyecek. Etkili ve hızlı işleyen, bürokrasinin azaldığı bir idare Türkiye'ye daha fazla refah getirecek. Yine vesayetci yapıların ortadan kalkmasıyla demokrasimiz daha güçlü hale gelecek. Yüzde 50'den fazla halkın onayıyla bir hükümet oluştuğu için, doğrudan millet hükümeti tayin ettiği için huzur, güven, kardeşlik ortamı çok daha pekişmiş olacak. Bu iyi yönetim sistemiyle Türkiye, dünyada ve bölgesinde çok daha etkili bir aktör haline gelecek." diye konuştu.