"Hedef darbe değil, Türkiye'yi bölmekti"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz gecesi Türkiye'de yaşananların bir darbe girişimi değil, ülkeyi bölme girişimi olduğunu söyledi.

Zeybekci, Hacı Osman Nuri Kepenekoğlu Vakfı ile Denizli Lalezar Kadınlar Sosyal Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği kermeste yaptığı konuşmada, özellikle kız öğrencilere verilen desteklerden dolayı vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

Bakan Zeybekci, bir zamanlar el açan Türkiye'nin bugün dünyanın en büyük eserlerini yapar hale geldiğini, milli gelirine göre en çok yardım eden ülke olduğunu, artık ecdadın emaneti olan coğrafyalardaki kardeşlere uzanan bir Türkiye elinin bulunduğunu dile getirdi.

"Siz bu coğrafyanın her yerinde 'ben varım' derseniz, Tanzanya'dan Etiyopya'ya kadar tüm demiryollarını Türk müteahhitleri yaparsa tabi ki çok olursunuz. Başınıza gelmedik kalmaz." diyen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hiç kimse 'aman biz karışmayalım' dememeli. Bu vatan bizim, bu bayrak bizim. Bu bayrağa saldırmaya devam edecekler, bu aziz milleti bölmek için vatanı bölmek için saldırmaya devam edecekler. 15 Temmuz gecesi Türkiye'de darbe girişimi olmadı, bundan emin olun. Hedef darbe değil, hedef Türkiye'yi bölmekti. Türkiye'nin doğusunu ve güneydoğusunu bölüp, parçalayıp almaktı. Kanla suladığımız toprakları bir ihanetle almaktı. Bu kader net. Allah'ın izniyle bu milleti tarih boyunca hiç kimse dünya sahnesinden silemeyecek."

Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından eşi Ayşen Zeybekci, Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti, kermes alanını gezdi.