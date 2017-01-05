"Hece" dergisinden Ahmet Haşim özel sayısı

Yılda iki kez özel sayı hazırlayan "Hece" dergisinin ocak sayısı, "Türk Şiirinin Yıldızlarından Ahmet Haşim" kapağıyla yayımlandı.

Aylık edebiyat dergisi "Hece", 2017'deki ilk özel sayısını şair Ahmet Haşim'e ayırdı.



Yılda iki kez özel sayı hazırlayan "Hece" dergisinin ocak sayısı, "Türk Şiirinin Yıldızlarından Ahmet Haşim" kapağıyla yayımlandı.



Ahmet Haşim özel sayısının editörlüğünü üstlenen İbrahim Demirci, Ahmet Haşim'in Türk şiirinin yıldızlarından biri olmasına rağmen gereken ilgiyi görmediğini söyledi.



Demirci, Haşim'in kendine özgü bir kişiliği olduğuna dikkati çekerek, "Şair yanı kadar nesir ve deneme yazarı olarak da edebiyat dünyasında önemli bir yeri var. Tabii ki içinde yaşadığı dönemin siyasi şartları da onu yazarken ihtiyatlı olmaya sevk etmiş. Edebiyatının, anlatımının çarpıcılığı kadar, düşünceleri bakımından da önemli. Düşünceleri şimdiye kadar bir çeşit şair fantezisi gibi algılanmış ve yeterince ciddiye alınmamış. Halbuki söylediği ve yaptığı pek çok şey, hem kendi dönemi hem bugün ve gelecek için anlamlı." dedi.



Derginin uzun bir hazırlık sürecinden sonra okuyucuyla buluştuğunu aktaran Demirci, "Edebiyat dergilerimiz, şimdiye kadar, ölümünün hemen ardından çıkan özel sayı dışında Ahmet Haşim için özel sayı hazırlamamış. Bazı dergiler bölümler yapmıştı. Bu konuda bir boşluk olduğu ve bir bakıma hak ettiği yerin unutulduğu düşüncesiyle böyle bir sayı çıkarmaya karar verdik." diye konuştu.



Demirci, derginin Ahmet Haşim özel sayısı için 80 yazarın 90 yazı kaleme aldığını ve Haşim'in her yönüyle değerlendirildiğini bildirdi.



Dergide yer alan yazarların Ahmet Haşim'e bakışlarının ortak olmadığını vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:



"Onu olumlayan, öven yaklaşımlar olduğu gibi, eleştiren yaklaşımlar da var. Bu yaklaşım çeşitliliği de bizim için ayrıca anlamlı. Özel sayının, ezber bozan yaklaşımlar açısından edebiyat dünyasında yankı bulacağına inanıyoruz. Ahmet Haşim'in bestelenmiş 10'a yakın eseri var. Bunların hiçbiri icra edilmiyor. Bu da önemli bir konu. Değerlerimizin farkında olmamak gibi bir hastalığımız var. Ahmet Haşim de bu hastalığımızdan nasibini almış."



7 BÖLÜMDE AHMET HAŞİM



Bu ay "Türk Şiirinin Yıldızlarından Ahmet Haşim" kapağıyla yayımlanan dergide, Ahmet Haşim'in şiiri ve şiir anlayışının yanı sıra çeşitli alanlardaki görüş, eleştiri ve önerileri de anlatılıyor.



İlk bölümde 33 yazar, şair ve akademisyen, Haşim’in şirini çeşitli açılardan değerlendirirken, ikinci bölüme ise Beşir Ayvazoğlu söyleşisiyle başlanarak 17 şair, yazar ve akademisyenin görüş ve değerlendirmeleri sıralanıyor.



Üçüncü bölümde Ahmet Haşim için eski, yeni 14 metne yer verilirken, "Yazısı ve Yankısı" başlıklı dördüncü bölümde de 28 yazarın kaleminden Ahmet Haşim’in nesirleri, eleştirileri, gezi yazıları, denemeleri ve mektupları üstüne tanıtımla değerlendirmeler bulunuyor.



"Seçilmiş Metinler" başlıklı beşinci bölümde Ahmet Haşim'in şimdiye dek pek görülmemiş 21 yazısının yer aldığı dergide, altıncı bölüm kitaplar, bölümler, özel sayılar, eserleri, şiirler, röportajlar, anketler ve tezlerden oluşuyor.



Bugüne dek Ahmet Haşim’in ölümü üzerine Mülkiye dergisinin Haziran 1933'te çıkardığı özel sayı dışındaki ilk özel sayı olan derginin yedinci bölümünde, Ahmet Haşim’e ilişkin bazıları ilk kez yayımlanan 19 fotoğraf ve resim yer alıyor.