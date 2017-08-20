HDP'nin eylemi sona erdi

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, demokrasi ve adalet için Diyarbakır'dan başlattıkları eylemlerinin İzmir'de sona erdiğini bildirdi.

Eylemin son gününde Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesinde açıklama yapan Kemalbay Diyarbakır'da başlayan İstanbul ve Van'da devam eden İzmir'de sona eren eylem süresince "vicdan ve adalet nöbeti" için bir araya geldiklerini ifade etti.



Kemalbay yürüyüşlerinin "faşizmi durdurma" yürüyüşü olduğunu ifade ederek demokrasiyi hayata geçirene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



Yürüyüşün son gününde hak ve hukuk sloganları atan arkadaşlarının engellendiğini ileri süren Kemalbay, şunları kaydetti:



"Bir aya yakın süren mücadelemizi halkların bağrına uğurlayacağız. Adaletli bir ülke olana kadar birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Özellikle demokrasiden yana siyasi yapılarla partilerle ortak bir ilkeler etrafında bir an önce yan yana gelip güçlü bir mücadeleyle tekrar sokaklarda miting alanlarında buluşmak dileğiyle."