HDP'den Nevruz etkinliği

HDP'nin Bakırköy Pazar Meydanı'nda düzenlediği Nevruz etkinlikleri için alana girişler sürüyor.

Etkinlik için alana çıkan yollar, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Alanın İsmail Erez Bulvarı ve İncirli girişlerinde arama noktaları kurulurken, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunun Bakırköy İstasyonu'na giriş ve çıkışlarda da aramalar yapılıyor.

Sakıncalı görülen bayrak, flama gibi materyallerin alana sokulmasına izin verilmiyor.

Yollar bariyerlerle ayrılırken, toplu taşıma araçlarıyla Marmara Forum ve İncirli civarına gelenlerin bazılarının HDP bayrakları taşıdıkları görüldü.

Çok sayıda polisin görev yaptığı bölgede, bazı yerlere TOMA'lar konuşlandırıldı.