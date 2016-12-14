HDP'lilerin gözaltına alınması terör saldırısıyla irtibatlı değil

Adalet Bakanı Bozdağ, HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Zorla getirme kararları İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısıyla irtibatlı değildir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki "Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı"nda, "İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.



İş hukuku ve iş mahkemeleri alanındaki düzenlemelerin yargı açısından olduğu kadar işçiler açısından önemli olduğunu ifade eden Bozdağ, vatandaşların ihtilafının makul süre içerisinde çözülmesini ve hakkına kısa sürede kavuşmasını istediğini belirtti.



Adalet Bakanı Bozdağ, iş mahkemelerinde 2014 yılında 424 bin 890, geçen yıl 455 bin 984 dosyanın görüldüğünü bildirdi.



Bir gazetecinin İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sorusu üzerine Bozdağ, patlama sonrasında gözaltılar yapıldığını hatırlattı.



Saldırıyı gerçekleştiren teröristleri lanetlediğini ifade eden Bakan Bozdağ, terörün bugüne kadar Türkiye'de hiçbir olumlu netice elde edemediğini ve bundan sonra da netice elde edemeyeceğini bildirdi.



İstanbul'daki terör saldırısının sorumlularına ilişkin soruşturmaların devam ettiğini belirten Bozdağ, şunları söyledi:



"Belli gözaltılar var. Gözaltındakilerin sorguları çerçevesinde soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Hem aracı süren hem de kendini patlatan teröristler zaten ölmüştür, onu kamuoyu da bilmektedir. Bu terör eylemini gerçekleştirme sürecinde o teröristlere yardım eden ve onların işi yapmasını kolaylaştıran teröristler ve diğer destekçileriyle ilgili tahkikat derinleştirilerek devam ediyor. Onların hepsi bir bir yargı tarafından tespit edilecek ve hak ettikleri cezayı almaları sağlanacaktır."



"TERÖR SALDIRISIYLA İRTİBATLI DEĞİLDİR"



"Bu saldırların ardından HDP'ye yönelik yeni bir soruşturma dalgası geldi, gözaltı kararları alındı. Bu, saldırıyla bağlantılı mı, yoksa eski soruşturmalar kapsamında mı?" şeklindeki bir soru üzerine Bozdağ, 154 milletvekili hakkında 810 dosyada dokunulmazlıkları kaldıran düzenlemenin yapıldığını anımsattı.



Bekir Bozdağ, HDP milletvekilleri dışındaki milletvekillerinin ifade vermeye gittiklerini, partilerin genel başkanlarının da ifade verdiğini, bazı milletvekillerinin de ne zaman ifade vermeye gideceklerini mahkemeler ile cumhuriyet savcılıklarına bildirdiğini kaydetti.



HDP milletvekillerinin "zorla götürme" dışında bir seçeneği yargıya bırakmadıklarını belirten Bozdağ, anayasaya göre herkesin kanun önünde eşit olduğunu ve dokunulmazlığı kalkan milletvekilinin dokunulmazlığı kalkan dosyadaki soruşturma usulü ile herhangi bir vatandaşın soruşturma usulü arasında fark bulunmadığını vurguladı.



HDP milletvekillerinin mahkemelerin ve savcıların gönderdiği çağrılara uymayan yaklaşımları nedeniyle yargının, yasanın gereğini yerine getirerek, "zorla getirme" kararı aldığını anlatan Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu karar çerçevesinde gelmeyenler, zorla yargının önüne götürülmüştür. İfadeden sonra da yargı kendi kararını vermiştir. Yargının verdiği tutuklama kararları tamamen yargının takdirinde olan bir konudur. Bizim o konuda bir şey deme imkanımız yoktur. Ancak dünkü zorla getirme kararları İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısıyla irtibatlı değildir. Bu daha önce başlayan bir sürecin işletilmesidir. Diğer milletvekilleri de eğer gitmemeye devam ederse onlar hakkında da zorla götürme kararını yargı uygulamak zorunda kalacaktır. Kimse yargıyı zorla getirme kararı almaya mecbur bırakmamalıdır."

Kaynak: AA