HDP'lilerden HSYK'ya şikayet

HDP'liler, milletvekillerinin tutuklanması sürecinde görev alan yargı mensuplarını HSYK'ya şikayet etti.

HDP'liler, milletvekillerinin tutuklanması sürecinde görev alan yargı mensuplarıyla ilgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) şikayette bulundu.



HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Van Milletvekili Bedia Özgökçe ve Mardin Milletvekili Erol Dora, şikayet dilekçesini vermek üzere HSYK'ya geldi.



Çıkışta açıklama yapan Tuğluk, milletvekillerinin tutuklanmasının hukuksuz olduğunu, bu tür uygulamaların yargı bağımsızlığına gölge düşürdüğünü ileri sürdü.



Türkiye'de hukukun askıya alındığını savunan Tuğluk, milletvekillerinin hukuk dışı uygulamalara maruz kaldığını, bu uygulamalar karşısında hukuktan bahsedilemeyeceğini söyledi.



Tuğluk, başvurularıyla ilgili adil bir karar verilmesini beklediklerini ifade ederek, hukukun evrensel ilkeleri bulunduğunu, bunlara aykırı davrananların cezalandırılmaları gerektiğini belirtti.



Beştaş ise tutuklama süreci ve tutuklamadan sonraki uygulamalarla milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılmasının engellendiğini iddia etti.



Hakimler ve savcıların kararlarıyla Anayasa'yı ihlal ettiğini ileri süren Beştaş, hiçbir hakim ve savcının Anayasa'yı ihlal hakkı ve yetkisi bulunmadığını söyledi.



Beştaş, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının temini için bu başvuruları yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA